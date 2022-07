La musica per ricordare Elisa, Domenico, William e Costantino, successo a Borgonovo per il primo “4 You Contest”: vincono i Rogoredo FS

Grande successo per il concorso musicale “4 You Contest”, organizzato dal Comune di Borgonovo ieri sera, venerdì 8 luglio. La presenza di un nutrito pubblico che calorosamente ha sostenuto gli artisti in gara lascia ben sperare per gli anni futuri, confermando la volontà dell’amministrazione di replicare con una seconda edizione il prossimo anno…e non solo. Un’idea perfettamente riuscita, dunque, una giusta intuizione che premia il lavoro dell’amministrazione comunale di Borgonovo, guidata dal sindaco Monica Patelli, e dell’assessore alle Politiche Giovanili Margherita Bensi che in pratica ha organizzato e coordinato l’evento.

Un contest musicale per onorare la memoria di Elisa Bricchi, Domenico Di Canio, William Pagani e Costantino Merli: i quattro giovani, amanti del rap, deceduti nelle acque del Trebbia nel tragico incidente del 10 gennaio scorso: una serata pensata per i giovani under 30 all’insegna della musica, per valorizzare il talento e bravura dei ragazzi.

“Come recita il nome dell’iniziativa (4 YOU) il contest è proprio dedicato a Elisa, Domenico, William e Costantino. Abbiamo voluto rendere omaggio a loro perché la musica era la passione che li univa e inoltre erano anche molto talentuosi. E’ il nostro modo per ricordarli e farli rivivere”, aveva spiegato Margherita Bensi.

Partecipanti in ordine di presenza sul palco

⁃ Sean Dallavalle con il brano “SKI MASK”

⁃ Ester Sacchi – con il brano “SENZA FARE SUL SERIO”

⁃ Elixjamie con il brano “FOR YOU”

⁃ Notmolly con il brano “MY TIME”

⁃ Heaven con il brano “DO I WANNA KNOW”

⁃ Valentina Bersani con il brano “FEELIN’ GOOD”

⁃ Kvi Rhymes con il brano “ALADDIN”

⁃ Letizia Maini con il brano “WHO’S LOVING YOU”

⁃ Rogoredo FS con il brano “MERCANTI”

⁃ Samuele Cricchini con il brano “FUORI È NOTTE”

La giuria (composta da Paolo Finetto di Radio Sound, Francesca Trevisan, cantante e insegnate di canto, e Alessandro Bettozzi, musicista e chitarrista) ha premiato il gruppo rock ROGOREDO FS che ha chiuso dunque al primo posto. Sugli altri gradini del podio la solista LETIZIA MAINI e terzi (a pari merito) Il solista HEAVEN e il gruppo NOTMOLLY.

I VINCITORI

ROGOREDO FS. Il gruppo nasce nel 2017 a Milano nell’omonima stazione milanese. Dopo un paio d’0anni di gavetta tra Milano Pavia e Lodi decidono di fare sul serio concretizzando in forma scritta ciò che fino ad ora erano esperienze collezionate solo dal vivo, da cui nascono una serie di singoli rilasciati tra il 2020 e il 2022 in cui il gruppo ha impresso tutta la palette di ascolti , suoni ed influenze che hanno colorato il bagaglio musicale di ognuno dei componenti.

LETIZIA MAINI. Talentuosa è giovanissima cantante dalla voce SOUL, dall’anima Jazz e dal timbro Black. Si e presentata con 2 pezzi dal repertorio classico. Ottima la versione del motivo “Who’s Loving You. Giovane promessa con tante frecce al suo arco.

HEAVEN. Giovanissimo ragazzo di 18 anni nato a Londra ma cresciuto in Italia da genitori originari dello Sri Lanka. Fin da piccolissimo sviluppa grande passione per la musica che proviene anche dalla madre che in gioventù faceva parte di una band. Ama i classici del Brit Pop e non solo. Si è anche cimentato nella scrittura con la pubblicazione del suo primo singolo “Step Back”. Per scaramanzia dice sempre che da grande farà l’architetto ma in cuor suo sa che la musica è la sua via maestra.

NOTMOLLY. Band di giovani ragazzi il cui obbiettivo e divertirsi ma soprattutto divertire. Carichi di energia e di entusiasmo hanno iniziato a suonare assieme da pochi mesi (gennaio 2022). Si stanno ancora “conoscendo”. Il loro genere preferito è il POP ROCK.