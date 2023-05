Alluvione in Romagna, in azione anche la Croce Rossa di Piacenza a supporto delle popolazioni in difficoltà – FOTO e VIDEO

Alluvione in Romagna, in azione anche la Croce Rossa di Piacenza a supporto delle popolazioni in difficoltà. Sono ore febbrili in Romagna per l’alluvione che sta mettendo a dura prova le popolazioni del territorio. Croce Rossa Piacenza ha inviato ieri sera a Ravenna 6 operatori, 2 ambulanze e un mezzo 4X4. Sta operando in collaborazione con Anpas Piacenza dopo la richiesta arrivata dal Servizio Territoriale del 118 della Regione. Stamattina da Piacenza sono partite altre due ambulanze e alcuni pulmini per l’evacuazione delle persone non ferite. Inoltre sono partiti per la Romagna anche due operatori Opsa, specializzati in soccorso in acqua, con 1 gommone e 1 mezzo 4X4.

LA MOBILITAZIONE

Croce Rossa di Piacenza, attraverso i propri canali, ha attivato servizi di supporto richiesti dalla Croce Rossa regionale per offrire supporto e aiuto ai colleghi della Croce Rossa di Cesena la cui Sede del Comitato Provinciale è andato completamente allagato. Già nelle prossime ore potrebbe così partire un contingente di operatori della CRi di Piacenza per ripulire e ripristinare i locali.

“All’interno di Coordinamento Regionale è stato richiesto a tutte le Aziende Sanitarie della regione di di espletare i rapporti di convenzione 118 con Anpas e CRI per chiedere la loro disponibilità rispetto ad una partenza immediata verso i territori della Romagna colpiti dall’alluvione – spiega Stefano Nani, dirigente infermieristico 118 Piacenza”.

La testimonianza di Domenico, volontario della CRI: “Pioggia continua, operiamo in condizioni estreme”

“Siamo stati attivati per coordinarci con la centrale operativa Romagna Soccorso 118 di Ravenna, poi siamo stati dislocati nella provincia di Forlì-Cesena e abbiamo operato dalla sera fino a pochi minuti fa in varie località”, racconta il volontario Domenico Bonvini.

“La situazione è critica, le persone si trovavano in zone non raggiungibili con l’ambulanza ma solo coi mezzi speciali in dotazione ai soccorsi tecnici, tra cui i nostri operatori Opsa della Croce Rossa. Abbiamo affrontato interventi di varie tipologie: dalle evacuazioni delle abitazioni, fino agli interventi di pronto soccorso, passando per il trasporto di persone non autosufficienti da struttura a struttura e da casa a casa”.

“La nostra ambulanza, solo stanotte, ha effettuato una decina di interventi, alcuni dei quali erano vere e proprie evacuazioni: quindi per ogni intervento si potevano contare 30 o 40 persone. Il fatto è che ha sempre piovuto, abbiamo dovuto operare in condizioni estreme”.

I SOCCORSI PIACENTINI

“Anpas Piacenza ha inviato due ambulanze e altrettante Croce Rossa Piacenza che sono partite in serata per raggiungere la Centrale Operativa 118 di Ravenna che coordina tutta la Romagna. Anpas Piacenza ha messo a disposizione anche un’ulteriore ambulanza che rimane in stand-by a Piacenza pronta a partire all’occorrenza. Gli operatori quindi svolgeranno così il servizio di emergenza-urgenza territoriale dove sarà necessario. Questo perché tutta la situazione viabilistica è in crisi a seguito ad esondazioni e allagamenti. E serve quindi necessariamente un potenziamento del servizio. Un vivo e dovuto ringraziamento da parte dell’Azienda Usl di Piacenza è dovuto sia a CRI che ad Anpas per aver risposto nell’immediatezza all’emergenza in corso”.

Leggi anche: Anpas nei territori alluvionati della Regione