A Castell’Arquato il 2 e 3 ottobre torna la Festa delle Castagne e dei Ricordi: due giorni tra sapori e tradizioni

L’autunno porta con sé profumi, sapori e tradizioni che a Castell’Arquato tornano protagonisti con la Festa delle Castagne e dei Ricordi, in programma sabato 3 e domenica 4 ottobre.

Una manifestazione che da oltre trent’anni celebra le castagne e le tradizioni del passato nella suggestiva cornice del borgo medievale, con un programma pensato per coinvolgere grandi e bambini. L’iniziativa invita infatti a riscoprire l’atmosfera della cultura contadina, tra prodotti tipici, piatti della tradizione, vecchi mestieri e giochi di una volta.

Durante la festa non mancheranno stand gastronomici, prodotti tipici, castagne e buon vino, per una passeggiata tra le vie del borgo all’insegna dei sapori dell’autunno.

Il programma prenderà il via sabato 3 ottobre, con la Patona Night e lo spettacolo di Giampaolo Cantoni, seguito dalla musica degli I-doll e dal dj set.

La giornata di domenica 4 ottobre sarà invece dedicata soprattutto alla riscoperta delle tradizioni. In programma la mostra e la sfilata di trattori e macchinari d’epoca, insieme a artigianato, antichi mestieri e giochi di una volta.

Una festa pensata dunque per riportare nel cuore del borgo arquatese atmosfere e sapori del passato, offrendo al pubblico un fine settimana tra convivialità, divertimento e memoria delle tradizioni locali.

Per il programma e tutte le informazioni è possibile consultare il sito ufficiale della Festa delle Castagne e dei Ricordi: festadellecastagne.it.