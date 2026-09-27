Tragico incidente a Pianello, auto si schianta contro un albero: muore un 23enne, grave un altro giovane

Tragico incidente a Pianello. Una vettura con a bordo tre giovani si è schiantata contro un albero. Drammatico il bilancio: un ragazzo di 23 anni ha perso la vita, mentre un 25enne è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Parma. Ferito, ma in condizioni meno gravi, il terzo giovane coinvolto.

La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire. L’auto stava percorrendo via Carella quando, per motivi da chiarire, è finita contro un albero con un impatto violentissimo.

Immediata la richiesta di aiuto e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 insieme ai vigili del fuoco. Per il 23enne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Particolarmente gravi anche le condizioni del ragazzo di 25 anni. Dopo le prime cure prestate sul posto, il giovane è stato affidato all’equipaggio dell’eliambulanza e trasportato d’urgenza al pronto soccorso di Parma.

Il terzo giovane che si trovava a bordo della Mini Cooper ha invece riportato lesioni meno gravi.

Restano ora da ricostruire con precisione la dinamica e le cause del tragico schianto.