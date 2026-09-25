Serena Dandini al Festival del pensare contemporaneo: “La Costituzione? Più che cambiarla dovremmo rileggerla e ripassarla” – AUDIO

Le donne hanno partecipato alla nascita della Repubblica e alla costruzione della democrazia italiana molto più di quanto i manuali di storia raccontino, spesso senza che il racconto ufficiale ne riconoscesse il ruolo. Da questo tema, al centro del suo ultimo libro, prende avvio un dialogo che allarga lo sguardo all’intero percorso di Serena Dandini, tra la televisione, i libri e l’impegno per i diritti delle donne. L’ironia, che l’ha accompagnata per tutta la carriera, resta il suo modo di affrontare le cose serie senza abbassare la guardia. Un incontro per attraversare la storia recente insieme a chi l’ha vissuta da protagonista, e per accorgersi di quanto siano fragili e recenti molte conquiste che ormai diamo per scontate.

“Sono 80 anni della nostra Repubblica, 80 anni dal voto alle donne e 80 anni dalla prima volta che le donne sono entrate in Parlamento. Erano solo 21 su 556 uomini, però non sono state ornamentali. Hanno contribuito in maniera incredibile e questo è uno dei motivi per cui ho così voglia di scrivere questo libro, di raccontare proprio quanto hanno contribuito alla stesura di questa Costituzione, che appunto è la più bella del mondo, che però, ahimè, non è applicata in tanti suoi articoli, quindi già sarebbe un sogno riuscire a rileggercela, ripassarla, più che cambiarla e applicarla”.

Quando si parla di donne e delle loro battaglie si parla anche di diritti.

“La storia fa questi testacoda abbastanza impressionanti, per cui, mai come in questo momento, anche paesi che noi abbiamo sempre considerato il fiore della democrazia, come l’America, ci stanno dando degli esempi scioccanti rispetto ai diritti, sull’interruzione di gravidanza, sulla diversità di genere. Non possiamo quasi crederci, siamo stati abituati a difendere paesi come l’Iran e l’Afghanistan, dalla mancanza di diritti. E’ la dimostrazione che mai come in questo momento, bisogna stare all’erta”.