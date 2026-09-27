Rugby – Sitav Lyons sconfitti a Parma dall’Accademia in Coppa Italia

Domenica da dimenticare per Sitav Rugby Lyons, che non riesce a fare fronte alla freschezza e rapidità dell’Accademia “Francescato” e deve soccombere nel primo turno di Coppa Italia. Nonostante un primo tempo equilibrato (29-21), i Leoni non sono mai riusciti a prendere il controllo del gioco e hanno subito la sfuriata finale degli Azzurrini, che si impongono con 8 mete segnate.

Partenza in salita per i Lyons, con l’Accademia che passa in vantaggio con una meta su drive al 10’, a cui Calosso risponde al 14’ per pareggiare sul 7-7. La velocità dei trequarti azzurri si mette in mostra subito, con tre mete segnate in velocità tra il 18’ e il 22’ che lanciano gli Accademici sul 24-7, lasciando tramortiti i Leoni. Da qui inizia la risalita degli uomini di Paoletti, che prima dell’intervallo si rifanno sotto con le segnature di Moore e Moretti, entrambe trasformate da Camero. All’ultima azione del primo tempo si rifà vedere l’Accademia, ancora a segno con il reparto veloce che fissa il punteggio sul 29-21 all’intervallo

In avvio di ripresa di nuovo Accademia in avanti: i padroni di casa riescono ad allungare al 48’ con la sesta meta firmata in pick and go veloce, a cui segue un’altra segnature dei trequarti al 52’. Nella ripresa i Lyons non riescono a reagire, con l’Accademia che segna l’ottava meta al 56’ e fissa il punteggio sul 50-21.

Lyons di nuovo in campo sabato prossimo sul campo delle Fiamme Oro per il secondo turno di Coppa Nazionale.

Accademia FIR v Sitav Lyons 48-21

Marcatori: p.t. 8’ m. Cimino tr. Forti (7-0); 12’ m. Calosso tr. Camero (7-7); 15’ m. Cimino (12-7); 18’ m. Scaramazza (17-7); 20’ m. Scaramazza tr. Forti (24-7); 24’ m. Bance tr. Camero (24-14); 32’ m. Moretti tr. Camero (24-21); 40’ Scappini (29-21); s.t. 8’ m. Bleta tr. Forti (36-21); 11’ Degli Antoni (41-21); 26’ m. Falchetto tr. Alderighi (48-21)

Accademia FIR: Scaramazza (9’ st. Falchetto); Scappini (9’ st. Alderighi),De Novellis, Molina, Degli Antoni; Forti, D’Ammando (11’ st. Barboglio); Sette (cap, 27’ pt. Wilson), Sebastiani, Alfonsetti; Francolini (9’ st. Invernizzi), Salvanti; Beleaua (9’ st. Argenton), Cimino (1’ st. Dinarte), Bleta (9’ st. Mastropasqua). all. Di Giandomenico

Sitav Lyons: Pasini; Solari (12’ st. Nakov) Moore, Gaetano, Calosso (20’ st. Oppizzi); Camero, Colombo (28’ st. Isola); Perazzoli (1’ st. Basso), Bance, Lacenere (10’ st. Barbieri); Moretti (30’ sr. Salerno), Broccio; Tripodo, Bolzoni (10’ st. Borghi), Gaddi. all. Paoletti

Cartellini: 23’ st. giallo Moretti (Lyo)