Serie B – Sconfitta all’esordio per l’Assigeco: il finale in volata premia Legnano

Termina con un epilogo amaro l’esordio stagionale dell’UCC Assigeco Piacenza nel campionato di Serie B Nazionale. Sul parquet della Soevis Arena, i Lupi partono benissimo giocando un primo quarto arrembante, per poi incappare in alcuni momenti di difficoltà nei due quarti centrali che consentono a Legnano di trovare la doppia cifra di vantaggio. Nell’ultimo spicchio di gara i ragazzi di coach Ghizzinardi costruiscono mattoncino dopo mattoncino la rimonta, impattando sul 64-64 la partita a un minuto e mezzo dalla fine. La tripla di tabella di Oboe a trenta secondi dalla fine condanna l’Assigeco alla sconfitta, con il match che termina 71-68.

Le parole del coach

“Abbiamo fatto una buona partita: gli alti e bassi per una squadra quasi interamente nuova come la nostra ci possono stare. Il primo quarto è stato ottimo, nel secondo parziale abbiamo regalato diverse situazione difensive, loro oggettivamente erano in difficoltà, come lo sono stati a fine partita. Non ci siamo mai arresi, ci eravamo ripresi l’inerzia, poi nella pallacanestro ci sono episodi che fanno tutta la differenza del mondo e quel tiro da tre punti di Oboe di tabella ha deciso le sorti del match”.

Sae Scientifica-Soevis Legnano – Assigeco Piacenza 71-68

(14-25; 21-13; 21-10; 15-21)

Sae Scientifica-Soevis Legnano: Francesco Oboe 8 (1/3, 1/3), Alessandro Scarponi 6 (0/1, 2/5), Guido Scali 12 (2/6, 1/1), Mattia Mastroianni 9 (2/4, 1/4), Arsenije Stepanovic 7 (1/3, 1/6); Matteo Beretta 11 (1/2, 3/5), Luca Giannone 2 (0/2, 0/3), Marek Dolezaj 2 (1/3, 0/1), Andrea Quinti 4 (1/1 da due), Niccolò Lisoni 8 (1/1, 2/3). Ne: Alex Nebuloni, Andrea Oldrini. Allenatore: Paolo Piazza (assistenti: Davide Giglietti, Nicolò Cuturello, Silvio Saini).

UCC Assigeco Piacenza: Alberto Fragonara 11 (3/4, 1/6), Enrico Vettori 13 (2/5, 2/8), Luca Toniato 13 (1/2, 3/3), Giovanni Poggi 9 (4/9, 0/1), Lorenzo Vanin 4 (2/2 da due); Simone Giunta 8 (3/6 da due), Matteo Picarelli 2 (0/1, 0/3), Massimiliano Ferraro 5 (1/4, 1/1), Federico Pirani 3 (1/2o da due). Ne: Matteo Ermelani, Stefano Olivieri. Allenatore: Marcello Ghizzinardi (assistenti: Luca Ogliari, Ariele Zanella).