La “Voce del Velodromo” dopo Fiorenzuola – Caldiero Terme 1-1: “Anche solo con un punto si smuove la classifica, ora serve dalla società trovare innesti per dare più soluzioni offensive” VIDEO

27 Settembre 2026 Andrea Crosali Calcio, Calcio dilettanti, Sport
"La Voce del Velodromo"

L’editoriale a cura del giornalista sportivo Nicola Giancaterino è il modo migliore per seguire da vicino le prestazioni dei rossoneri.

La partita

Fiorenzuola – Caldiero 1-1 Petdji risponde a Formato. Mister Villa: “Peccato perché sono più due punti persi che uno guadagnato” AUDIO

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