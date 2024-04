A cena con la scienza, la prima serata a Caorso un successo

A cena con la scienza, erano almeno un’ottantina all’agriturismo Boschi Celati a Fossadello di Caorso per il primo appuntamento, venerdì 12 aprile. Accademici, affezionati all’iniziativa, ma anche tanti venuti apposta per Tommaso Maggiore.

A cena con la scienza, il coordinatore dell’iniziativa

“Se operasse in un altro campo potremmo definirlo una star – ha detto Michele Lodigiani coordinatore dell’iniziativa presentandolo – in agronomia è difficile raggiungere ampie platee, sicuramente possiamo dire che il Professor Maggiore è un punto di riferimento noto e apprezzato da tutti coloro i quali operano nel settore”. “Professore in quiescenza – ha tenuto lui stesso a sottolineare – non “già professore” perché professore lo sono ancora, anche se in pensione”.

A cena con la scienza, Tommaso Maggiore

La sua carriera è difficilmente sintetizzabile: docente, ricercatore, accademico, agronomo di lungo corso; ha stregato i presenti con un’esposizione acuta e brillante ripercorrendo la trasformazione dell’agricoltura e il suo legame con la Pac dagli anni Sessanta per arrivare poi ai giorni nostri tracciando un bilancio e una valutazione degli impatti di scelte politiche sulla Pac medesima e sugli sviluppi del comparto primario. Una riflessione per capire perché spesso l’ago della scienza e quello della politica indicano direzioni diverse.

A cena con la scienza, i temi

Dal Farm to Fork, al disarginare i fiumi, al piantare alberi quando le foreste sono in aumento: da liberale autentico come si è autodichiarato, Maggiore ha evidenziato le contraddizioni dell’attacco ideologico alla produttività perpetrato da una politica che non ascolta la scienza e i danni che ne conseguono.

“Non c’è nulla che assorba Co2 più di una pianta di mais – ha detto Maggiore – eppure ci vengono a dire che dobbiamo ridurre le superfici a mais quando in 20 anni sono più che dimezzate con il risultato che lo importiamo”.Non è mancata qualche stoccata alla narrazione del “naturale è bello e buono”. La sua non è stata solo una denuncia, con i suoi 60 anni di insegnamento, ha tracciato anche una soluzione. “L’agricoltura – ancora Maggiore – per poter essere produttiva, rispettosa dell’ambiente e moderna, seguendo il processo fisiologico di concentrazione e specializzazione delle aziende, deve diventare un agroecosistema a livello territoriale. Se una volta una piccola azienda costituiva un universo in equilibrio, ora è necessario che questo equilibrio venga raggiunto a livello di territorio con accordi e sinergie tra le aziende che sono più dimensionate e fortemente specializzate”.

A cena con la scienza, il Presidente di Confagricoltura Piacenza

Rientrata la polemica i problemi rimangono: tutte le incongruità scientifiche della Pac questo il titolo della sua relazione sulla quale, in chiusura, è intervenuto anche il presidente di Confagricoltura Piacenza, Filippo Gasparini, che ha risposto a una domanda del pubblico: “Perché tutto ciò che il professore ha descritto avviene?”

“Nessuno nei tavoli della politica e neppure nelle file della protesta di piazza – ha detto Gasparini – ha fatto la lucida sintesi che ci ha esposto questa sera il professore. Si protesta sugli effetti, senza analizzare le cause. Per la prima volta nella storia la tecnica e la scienza hanno surclassato gli aspetti umanistici, siamo in un periodo di decadenza per cui mancano la visione e anche il confronto di ideali. Vincono i fondi e la finanza che governano la politica, che alla fine non ascolta la scienza, ma la finanza e le masse, abilmente mosse con un pensiero che è decadente e superficiale”.

Immancabile e apprezzato il dibattito seguito a tavola con l’ottima cucina dell’agriturismo.

“Cinque cose che è meglio sapere” è il titolo di quest’anno del ciclo degli appuntamenti di dibattito e divulgazione scientifica organizzati da Confagricoltura Piacenza e Agriturist giunto alla sua quindicesima edizione.

Gli altri appuntamenti in calendario:

