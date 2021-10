A Piacenza il 16 ottobre Gigio Rancilio, Responsabile dei social di Avvenire

A Piacenza Gigio Rancilio, Responsabile dei social di Avvenire. Interverrà il 16 ottobre dalle 9.30 ai “Sabati della comunicazione”.

La nostra vita si esprime in larga parte anche nel digitale, un ambiente che dobbiamo abitare, se vogliamo incontrare le persone. Come farlo, però, nel modo migliore? A questa domanda cercherà di rispondere Gigio Rancilio, , nel primo incontro de “I sabati della comunicazione” al Seminario vescovile di via Scalabrini 67 a Piacenza.

L’iniziativa, dedicata al tema “Buoni seminatori digitali”, è promossa dall’Ufficio comunicazioni della diocesi ed è rivolto a operatori pastorali e giovani con particolare attenzione a chi si occupa di comunicazione nelle parrocchie, nelle Comunità pastorali e nelle aggregazioni ecclesiali.

Un nuovo incontro è in programma a novembre.

Ingresso con green pass (info e adesioni: promozione@ilnuovogiornale.it – whatsapp 370.3135382).