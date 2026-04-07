Pasqua e Festa del donatore, AVIS San Nicolò celebra i suoi volontari: “Una comunità che dona”

Un momento di comunità, riconoscenza e condivisione. Domenica 12 aprile AVIS San Nicolò – Rottofreno – Calendasco ODV celebrerà la Pasqua e Festa del Donatore, appuntamento tradizionale dedicato ai donatori e al valore del dono.
La giornata
La giornata si aprirà alle ore 10.30 con il raduno dei donatori e delle consorelle presso il piazzale della chiesa di Rottofreno, seguito dalla Santa Messa alle ore 11.00. Alle ore 11.45, nel salone parrocchiale adiacente, si terrà la cerimonia ufficiale con i saluti del Presidente di Sezione e del Presidente Provinciale, la consegna delle borse di studio intitolate a Nello Bravi e Mario Raschiani e la premiazione dei donatori benemeriti.
Le borse di studio, dedicate agli studenti figli di donatori che si sono distinti nel percorso scolastico, saranno assegnate a Giancaspro Ilaria, Santoro Noemi e Spanu Elisabetta, tutte della classe 3A di San Nicolò.
Le premiazioni
Nel corso della mattinata saranno premiati i donatori benemeriti:
- Medaglia in Rame – 8 donazioni
Cancemi Vincenzo, Cantoni Giovanni, Fusco Francesco, Molinari Cristian, Molinaro Rosanna, Tregnaghi Francesco, Vigevani Simone
- Medaglia in Argento – 16 donazioni
Adelfio Giovanni, Amodeo Antonio, Fiorenza Nicola, Gambadoro Antonino, Messeri Matteo, Montanari Luca, Mori Filippo, Righi Camilla, Salemi Luigi, Schirinzi Michele, Zangrandi Matteo, Zavattin Davide
- Medaglia in Argento Dorato – 36 donazioni
Ballotta Silvia, Barbieri Federico, Calamari Mauro, Folceanu Lilia, Giancaspro Mario, Lanza Matteo, Veneziani Giacomo
- Medaglia in Oro – 50 donazioni
Barbazza Roberta, Belforti Gabriele, Cassi Valter, Maccariello Paola, Mendoza Ferrera Oscar, Trespidi Mario
- Medaglia in Oro e Rubino – 75 donazioni
Pati Salvatore Corrado
Le borse di studio
Un riconoscimento speciale sarà conferito a Migli Alessandro, che ha raggiunto il traguardo delle 120 donazioni e sarà premiato con la medaglia in oro e diamante, simbolo di un impegno straordinario e continuativo nel tempo.
La cerimonia si concluderà con un momento conviviale.
L’iniziativa rappresenta non solo un’occasione per celebrare la Pasqua, ma anche per rinnovare il valore della donazione volontaria, anonima e gratuita, gesto fondamentale per la salute della comunità.