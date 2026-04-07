Pasqua e Festa del donatore, AVIS San Nicolò celebra i suoi volontari: “Una comunità che dona”

Un momento di comunità, riconoscenza e condivisione. Domenica 12 aprile AVIS San Nicolò – Rottofreno – Calendasco ODV celebrerà la Pasqua e Festa del Donatore, appuntamento tradizionale dedicato ai donatori e al valore del dono.

La giornata

La giornata si aprirà alle ore 10.30 con il raduno dei donatori e delle consorelle presso il piazzale della chiesa di Rottofreno, seguito dalla Santa Messa alle ore 11.00. Alle ore 11.45, nel salone parrocchiale adiacente, si terrà la cerimonia ufficiale con i saluti del Presidente di Sezione e del Presidente Provinciale, la consegna delle borse di studio intitolate a Nello Bravi e Mario Raschiani e la premiazione dei donatori benemeriti.

Le borse di studio, dedicate agli studenti figli di donatori che si sono distinti nel percorso scolastico, saranno assegnate a Giancaspro Ilaria, Santoro Noemi e Spanu Elisabetta, tutte della classe 3A di San Nicolò.

Le premiazioni

Nel corso della mattinata saranno premiati i donatori benemeriti:

Medaglia in Rame – 8 donazioni

Cancemi Vincenzo, Cantoni Giovanni, Fusco Francesco, Molinari Cristian, Molinaro Rosanna, Tregnaghi Francesco, Vigevani Simone

Cancemi Vincenzo, Cantoni Giovanni, Fusco Francesco, Molinari Cristian, Molinaro Rosanna, Tregnaghi Francesco, Vigevani Simone Medaglia in Argento – 16 donazioni

Adelfio Giovanni, Amodeo Antonio, Fiorenza Nicola, Gambadoro Antonino, Messeri Matteo, Montanari Luca, Mori Filippo, Righi Camilla, Salemi Luigi, Schirinzi Michele, Zangrandi Matteo, Zavattin Davide

Adelfio Giovanni, Amodeo Antonio, Fiorenza Nicola, Gambadoro Antonino, Messeri Matteo, Montanari Luca, Mori Filippo, Righi Camilla, Salemi Luigi, Schirinzi Michele, Zangrandi Matteo, Zavattin Davide Medaglia in Argento Dorato – 36 donazioni

Ballotta Silvia, Barbieri Federico, Calamari Mauro, Folceanu Lilia, Giancaspro Mario, Lanza Matteo, Veneziani Giacomo

Ballotta Silvia, Barbieri Federico, Calamari Mauro, Folceanu Lilia, Giancaspro Mario, Lanza Matteo, Veneziani Giacomo Medaglia in Oro – 50 donazioni

Barbazza Roberta, Belforti Gabriele, Cassi Valter, Maccariello Paola, Mendoza Ferrera Oscar, Trespidi Mario

Barbazza Roberta, Belforti Gabriele, Cassi Valter, Maccariello Paola, Mendoza Ferrera Oscar, Trespidi Mario Medaglia in Oro e Rubino – 75 donazioni

Pati Salvatore Corrado

Le borse di studio

Un riconoscimento speciale sarà conferito a Migli Alessandro, che ha raggiunto il traguardo delle 120 donazioni e sarà premiato con la medaglia in oro e diamante, simbolo di un impegno straordinario e continuativo nel tempo.

La cerimonia si concluderà con un momento conviviale.

L’iniziativa rappresenta non solo un’occasione per celebrare la Pasqua, ma anche per rinnovare il valore della donazione volontaria, anonima e gratuita, gesto fondamentale per la salute della comunità.

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