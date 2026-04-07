Giornata Mondiale della Salute 2026, l’importanza dell’alimentazione. Monica Maj: “Attenzione alla composizione dei piatti, no al digiuno” – AUDIO

In tutto il mondo si celebra la Giornata Mondiale della Salute 2026, martedì 7 aprile. Un’iniziativa promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità. La ricorrenza nasce nel 1948, e l’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi sanitari.

Uno degli aspetti più importanti è quello legato a una corretta alimentazione, che non deve essere qualcosa di complesso, infatti il cambio reale di passo, dicono gli esperti, sta nella composizione dei pasti e nella gestione della fame.

Sicuramente la parola composizione dei piatti – spiega la dietista piacentina Monica Maj – è una parola molto corretta. Ancora adesso ci sono persone che magari dopo aver mangiato molto, magari a una cena, il giorno dopo decidono di digiunare. È assolutamente sbagliatissimo!

Come fare?

Occorre comporre i pasti. Bisogna avere una quota di proteine, quindi un secondo piatto che sia vegetale o proteine vegetali o animali, la verdura, il condimento che normalmente nella dieta mediterranea è l’olio extravergine di oliva. Inoltre è bene avere sempre una quota di carboidrati che sono spesso demonizzati, ma servono anche loro. Il nostro cervello ha bisogno di zuccheri, di carboidrati, di glucidi, chiamiamoli come vogliamo e tutto deve sempre essere fatto pranzo e cena.

Mangiare di più ogni tanto è normale

La parola sgarro non la posso sentire, ho mangiato perché mi andava di mangiare. Ho sperimentato delle cose nuove. Oppure era Pasqua e ho assaggiato la colomba, o la cioccolata e non è successo niente. Il problema sarebbe magari mangiare l’uovo di Pasqua, quindi il cioccolato tutti i santi giorni.

Secondo recenti studi, per fare attenzione alla propria salute, va tenuta una dieta ricca di frutta e verdura, olio extravergine d’oliva, cereali integrali e legumi. Tra i benefici questo regime alimentare riduce l’infiammazione sistemica, migliora il profilo lipidico e agisce in tema di longevità.

Lo spuntino è importante?

Assolutamente sì! Soprattutto per chi è abituato. Ad esempio deve controllare un pochino più il peso può spostare la frutta agli spuntini, gli altri invece possono supplementare magari con cibi salati o dolci. In particolare quando passa molto tempo tra un pasto e l’altro, in questo caso, lo spuntino è molto importante.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy