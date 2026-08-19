A Piacenza imprese artigiane in lieve aumento in tre mesi, ma su base annua resta un calo del 7,5%

Il secondo trimestre 2026 si è chiuso con un segnale positivo per il comparto artigiano della provincia di Piacenza, che registra un incremento di 21 unità attive rispetto ai tre mesi precedenti, pari a una crescita dello 0,3%. Il risultato piacentino appare sostanzialmente in linea con le performance delle altre province dell’area vasta dell’Emilia occidentale, rispecchia il trend nazionale (+0,3%) e supera leggermente quello regionale (+0,1%).
Tuttavia, le analisi sui dati Infocamere condotte dall’Ufficio Studi della Camera di commercio dell’Emilia evidenziano come le imprese artigiane piacentine debbano ancora colmare il divario con lo stesso periodo del 2025, rispetto al quale si rileva una contrazione del 7,5%, con una sostanziale replica del risultato evidenziato alla fine del dicembre scorso.
Al 30 giugno 2026, a Piacenza si contano complessivamente 7.295 imprese artigiane attive, che rappresentano il 29,5% dell’intero tessuto imprenditoriale provinciale.
La struttura del comparto si conferma fortemente trainata dal settore dell’edilizia, che da solo copre il 43,5% del totale con 3.173 unità. Proprio le costruzioni, cresciute dello 0,7% rispetto al primo trimestre dell’anno con 23 realtà imprenditoriali in più, costituiscono il principale motore del bilancio positivo dell’intero settore.
Tra gli altri comparti, i servizi alla persona rappresentano la seconda forza dell’artigianato locale, con 1.462 unità attive e un’incidenza del 20,0% sul totale, pur segnando una lievissima flessione dello 0,1%.
Segue a breve distanza il settore manifatturiero che, con 1.400 ditte, copre il 19,2% del totale provinciale, pur registrando un calo dello 0,2% sul trimestre precedente.
Mostrano invece una dinamica positiva i servizi alle imprese che crescono dello 0,8%, arrivando a 935 unità.
Un approfondimento sulla natura giuridica evidenzia la netta prevalenza delle ditte individuali, che con 5.705 unità rappresentano il 78,2% del totale e registrano un incremento dello 0,5% rispetto al trimestre precedente. Le società di persone si posizionano al secondo posto con 975 realtà e un’incidenza del 13,4%, seguite dalle società di capitali che, con 604 attività, coprono l’8,3%.
Il quadro dell’artigianato piacentino nel secondo trimestre 2026 si completa con la rilevazione delle componenti demografiche aziendali. L’Ufficio camerale rileva 1.195 imprese a guida femminile, pari al 16,4% del totale. Le imprese giovanili attive sono 670 e incidono per il 9,2%, mentre le attività a conduzione straniera raggiungono quota 2.002, rappresentando il 27,4% dell’intero comparto.