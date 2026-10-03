Serie B – Per il proprio debutto casalingo, l’Assigeco affronta Vicenza – AUDIO

L’esordio in campionato sul campo di Legnano non ha sorriso all’UCC Assigeco Piacenza, che nonostante una prestazione arrembante si è ritrovata a cedere di misura alla formazione biancorossa. Per la seconda giornata di regular season i ragazzi di coach Ghizzinardi si preparano a debuttare tra le mura di casa del PalaBanca di Piacenza, quando domenica 4 ottobre alle ore 18:00 andrà in scena il match con la S4 Energia Vicenza.

Il punto su Vicenza

Reduce da una stagione molto positiva, dove ha sfiorato la qualificazione alle Final Four di Coppa Italia e culminata con il raggiungimento dei play-in, Vicenza si è ritrovata in estate a dover rivoluzionare completamente il proprio roster. In panchina ha fatto ritorno coach Cesare Ciocca, allenatore di grande esperienza nella categoria, chiamato a guidare una squadra dall’età media giovanissima ma volenterosa di conquistare la salvezza.

In cabina di regia del quintetto vicentino troviamo Leon Polanco, che ha deciso di seguire coach Ciocca dopo l’avventura insieme alla Blu Orobica Bergamo, con l’italo-statunitense Oliver Lynch-Daniels, autentico mattatore dello scorso campionato di Serie B Interregionale con la maglia di Gallarate, a ricoprire il ruolo di guardia. Lo spot di ala è occupato dall’ala argentina Tomas Fernandez Lang, autore di 20 punti all’esordio, mentre sotto canestro sono pronti a dare battaglia Thomas Aguzzoli e il pivot Georges Tamani.

Dalla panchina l’ex Ferrara Niccolò Pellicano, il prodotto del settore giovanile della Stella Azzurra Roma Sebastian Gonzalez e Samuel Ojo faranno rifiatare gli esterni biancorossi, con Nicolas Fajardo e Mattia Fall a dare man forte al reparto lunghi. Completano il roster i giovani Mattia Ghezzi, Pietro Cecchin e Jacopo Trova.

In dubbio la presenza di Giulio Martini. Il pivot classe 2002 ha infatti saltato la prima gara di campionato e buona parte della preseason per un problema fisico. Due gli ex di serata: il vice allenatore Roberto Villani lo scorso anno ricopriva il medesimo incarico all’Assigeco, mentre nelle fila biancorossoblu Lorenzo Vanin ha trascorso l’ultimo biennio a Vicenza.

Come seguire la partita

Flash in diretta su Radio Sound Piacenza (94.6 – 95.0; radiosound95.it) all’interno della trasmissione STADIO SOUND.