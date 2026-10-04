Quattro anni di governo Meloni, centrodestra in piazza Cavalli il 17 ottobre: “Tanti ospiti nazionali”

È stata presentata questa mattina la manifestazione del centrodestra in programma sabato 17 ottobre alle ore 17.30 in Piazza Cavalli, dedicata ai quattro anni di Governo nazionale e costruita attorno ai temi indicati nella locandina: “Il Governo + stabile, l’Italia + forte – 4 anni di impegno per la Nazione”. All’iniziativa prenderanno parte Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati. Nel corso della conferenza stampa è stato inoltre anticipato che nei prossimi giorni sarà resa nota la presenza degli ospiti nazionali e degli esponenti di Governo attesi a Piacenza.

LA NOTA DEL CENTRODESTRA

A illustrare per primo il significato politico dell’appuntamento è stato Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, «Partiamo da un dato politico preciso: quattro anni fa Giorgia Meloni e il centrodestra unito hanno vinto le elezioni. Da allora – sottolinea Tagliaferri – stabilità, coerenza e senso di responsabilità sono stati i concetti attorno ai quali si è sviluppata l’azione della coalizione. Il 17 ottobre vogliamo parlare di questo, dei risultati che il Governo rivendica in materia di occupazione, immigrazione e ruolo internazionale dell’Italia, ma anche delle sfide che attendono il Paese. Sarà un appuntamento rivolto non soltanto agli elettori del centrodestra, ma a tutti i piacentini che vorranno ascoltare e farsi una propria valutazione sull’azione del Governo nazionale».

Il valore politico della presenza unitaria

Sul valore politico della presenza unitaria della coalizione si è soffermato Luca Zandonella, segretario provinciale della Lega, «Quella del 17 ottobre sarà per noi una manifestazione importante, nella quale – rimarca Zandonella – saranno presenti esponenti di primo piano del Governo. La scaletta e gli ospiti saranno ufficializzati nei prossimi giorni. Il significato dell’appuntamento, però, è già evidente: il centrodestra si presenterà insieme a Piacenza e questo rappresenta anche un segnale di unità in vista delle future sfide politiche e amministrative che interesseranno il capoluogo e diversi Comuni della provincia».

Il centrodestra piacentino si muove insieme

Marcello Minari, segretario provinciale di Forza Italia, ha invece richiamato il percorso comune già intrapreso a livello locale. «Questa manifestazione non nasce dal nulla. Viene dopo un percorso nel quale le forze del centrodestra piacentino hanno già scelto di muoversi insieme – osserva Minari – e il lavoro unitario svolto durante la campagna referendaria ne è stato un esempio, con la vittoria del “Sì” in 46 comuni su 46. Da lì vogliamo ripartire, costruendo una coalizione forte e capace di rappresentare tutte le proprie componenti. I risultati che attribuiamo al Governo nazionale devono accompagnarsi a un percorso unitario anche sul territorio, tanto nei Comuni nei quali già amministriamo quanto nelle realtà nelle quali ci presenteremo alle prossime elezioni».

A chiudere gli interventi è stato Filippo Bertolini, presidente provinciale di Fratelli d’Italia: «Il quadro politico mostra due impostazioni molto differenti. Da una parte – sostiene Bertolini – c’è un centrodestra che rivendica stabilità e una prospettiva comune; dall’altra vediamo forze politiche che faticano ancora a trovare una sintesi. Noi vogliamo portare avanti un progetto unitario. Il 17 ottobre parleremo di Governo, di ciò che è stato fatto in questi quattro anni e di quello che resta da realizzare nell’ultima parte della legislatura. Le amministrative avranno altri tempi e saranno un’altra partita». Bertolini ha inoltre ribadito che, nella lettura di Fratelli d’Italia, «quando si parla di centrodestra unito si parla della coalizione che oggi condivide un programma e un percorso politico comune».

L’appuntamento è quindi fissato per sabato 17 ottobre alle ore 17.30 in Piazza Cavalli. Gli organizzatori hanno annunciato che a ridosso dell’evento saranno comunicati il programma dettagliato e i nomi delle personalità nazionali presenti a Piacenza.