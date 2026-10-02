Apre ufficialmente il Mercato Europeo: “Piacenza incontra il mondo, una ricchezza per tutto il nostro territorio” – AUDIO e FOTO

Una tradizione che si rinnova da oltre vent’anni e che, per un fine settimana, porta un pezzo di mondo nel cuore di Piacenza. Al taglio del nastro del Mercato Europeo, accanto ai colori e ai profumi degli stand, è emerso soprattutto il legame che la manifestazione ha costruito nel tempo con la città.

Un’opportunità per tutto il territorio

Per un fine settimana, Piacenza incontra il mondo. Il Mercato Europeo torna ad animare il Pubblico Passeggio, rinnovando una tradizione che da oltre vent’anni accompagna la città e regalando tre giornate di colori, profumi, sapori e incontri.

Tra gli stand e le specialità provenienti da Paesi diversi, i visitatori potranno vivere un appuntamento che, anno dopo anno, è diventato parte della vita della città. Un evento capace non solo di richiamare pubblico, ma anche di generare importanti ricadute per il tessuto economico locale. Dietro il successo della manifestazione c’è sempre stato un grande lavoro di squadra, che coinvolge Confcommercio, Fiva Confcommercio Piacenza, istituzioni e Comune di Piacenza. Per qualche giorno Piacenza cambia volto, si riempie di persone, lingue, profumi e culture diverse.

Chiappa: “Una bella tradizione che accompagna Piacenza da oltre vent’anni”

“È una bella tradizione che accompagna Piacenza da oltre vent’anni”, ha ricordato Raffaele Chiappa, presidente provinciale di Confcommercio. “Un appuntamento ormai atteso non soltanto dagli operatori, ma anche dai tanti piacentini e visitatori che ogni anno percorrono il Pubblico Passeggio lasciandosi guidare da sapori, prodotti e curiosità provenienti da Paesi diversi”.

Una festa che porta con sé anche una ricaduta sul tessuto economico cittadino. Chiappa ha infatti sottolineato come il Mercato Europeo rappresenti “un’occasione importante per il tessuto economico della nostra città”, rivolgendo agli espositori l’augurio di tre giornate di lavoro intense e soddisfacenti e ai visitatori quello di godersi pienamente la manifestazione.

Beta: “Un momento fondamentale durante l’arco dell’anno”

Dietro a un evento di queste dimensioni c’è però anche un lavoro che comincia molto prima dell’arrivo degli stand. Arianna Beta, vicedirettrice di Confcommercio, ha parlato di “un momento fondamentale durante l’arco dell’anno”, nel quale ogni collaboratore fa la propria parte dando vita a un grande lavoro di squadra.

Un impegno condiviso con le istituzioni e, in particolare, con il Comune di Piacenza, ringraziato per il sostegno alla manifestazione.

Il Mercato Europeo torna sul Pubblico Passeggio

A fare da cornice all’evento è stato ancora una volta il Pubblico Passeggio, uno dei luoghi più riconoscibili della città e, per Adriano Anselmi, presidente provinciale di Fiva Confcommercio Piacenza, uno dei punti di forza della manifestazione: “Abbiamo una location bellissima”. Con il sole ad accompagnare il taglio del nastro, il suo invito ai piacentini è stato semplice: vivere fino in fondo il fine settimana del Mercato Europeo.

“Piacenza incontra il mondo” è invece l’immagine scelta dall’assessore al Commercio Simone Fornasari per raccontare il senso dell’iniziativa. Un incontro che quest’anno ha cercato anche di creare un legame ancora più stretto con il centro storico e con gli altri appuntamenti cittadini.

La conclusione della manifestazione è stata infatti pensata in Piazza Cavalli, con l’evento per il ventennale del Placentia Gospel Choir.

Un modo per unire idealmente il Mercato Europeo al cuore della città e, nelle parole di Fornasari, valorizzare la vitalità del territorio e contribuire a “far vivere il contesto urbano cittadino e tutta la comunità”.

Piacenza per un fine settimana più vicina al resto del mondo

Perché, dopo più di vent’anni, il Mercato Europeo non è soltanto una lunga successione di banchi e specialità da scoprire.

È diventato uno di quegli appuntamenti nei quali Piacenza cambia volto per qualche giorno, si riempie di persone e, passeggiando, sembra un po’ più vicina al resto del mondo.