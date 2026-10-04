Piacenza – Scanzorosciate 4-0, biancorossi terzi in classifica

Il Piacenza inizia mese di ottobre con una vittoria convincente ai danni del modesto Scanzorosciate. Al “Garilli” finisce 4-0 per i biancorossi, schierati per l’occasione con il 4-4-2 con Capelli e Raffini davanti.

Gli uomini di Franzini iniziano fortissimo e costruiscono 2 nitide palle gol nei primi 10 minuti. La conseguenza naturale è il vantaggio, maturato al 12′: un bel lancio di Rrapaj viene addomesticato dall’ottimo Mustacchio che di collo esterno destro trafigge Colleoni. I padroni di casa, eccezionalmente in maglia scura, calano il ritmo e vedono i giallorossi crescere nel finale di frazione. Nella ripresa però, un po’ fortunosamente, i locali trovano il bis: Rrapaj fa partire un sinistro da oltre 30m, l’intervento di Colleoni è da matita rossa. Il pallone schizza tra i guantoni del portiere e si insacca alle sue spalle. Al 70′ arriva il terzo gol, nato da un pallone sanguinoso perso dagli avversari. Rrapaj sradica il pallone e lo serve a Mustacchio che chiude la sua personale doppietta. Nel finale Raffini, servito dal neo entrato Bassanini sigla il perentorio e definitivo 4-0.

Una vittoria che, oltre a rappresentare un’iniezione di fiducia in vista dei prossimi impegni, segna anche un importante passo in avanti in classifica: ora il Piacenza è terzo a -5 dalla vetta, con una gara in meno rispetto al tandem di testa Chievo – Nibbiano e Valtidone. Si tratta però solo della prima delle fatiche degli emiliani. Mercoledì l’impegno in Coppa Italia a Lentigione, mercoledì 7 ottobre. Sabato prossimo, alle ore 15:00, i biancorossi saranno invece ospiti del Fiorenzuola per il derby della settima giornata (Diretta audio su Radio Sound 94.6).

La partita

Le formazioni ufficiali

Piacenza (4-4-2) Bruno; Manzi, Ferri, Bakayoko, Mazzantini; Mustacchio, Poledri, Putzolu, Rrapaj; Capelli , Raffini. All Franzini

A disposizione: Fantoni, Silva, Tremolada, Bagnaschi, Trombetta, Milani, Mazzaglia, Bassanini, Panaioli

Scanzorosciate: (3-5-2): Colleoni, Sandre, Basani, Paris, Oppizzi, Regonesi, Dieng, Valenti, Chiossi, Angeloni, Moraschi. All. Delpiano

A disposizione Bersanetti, Careddu, Cloy, Bono, Forghieri, Bono S., Pelamatti, Khadda, Manzi

Arbitro: Francesco Isnardi (Albenga)

Ass. 1: Dragos Alexandru Mariut (Asti)

Ass. 2: Osama Chamchi (Savona)

Primo tempo

Maglia scura per il Piacenza, maglia giallorossa per lo Scanzorosciate. Iniziata al “Garilli”

2′ A seguito di una punizione da metacampo Mustacchio guadagna il fondo la mette in mezzo e Putzolu viene messo a terra in area, ma secondo il direttore di gara è lui il primo a commettere fallo.

8′ Rapaj la tocca al limite per Poledri che prova la conclusione: la palla esce di pochissimo alla destra del palo.

9′ Grande occasione per il Piacenza! Capelli si trova a tu per tu con il portiere, ma incredibilmente colpisce solo il portiere.

12 ‘Mustacchio sblocca la partita! Bellissimo lancio di Rrapaj di collo esterno destro Mustacchio non sbaglia e mette il pallone nel sacco, alla sinistra di Colleoni. Piacenza – Scanzorosciate 1-0

15′ Angeloni scambia con un compagno e ci prova da fuori area, palla rasoterra fuori dallo specchio: Bruno dava comunque la sensazione di esserci.

Calcio d’angolo per lo Scanzorosciate. Se ne incarica Opizzi. Tutto lo Scanzorosciate nell’area del Piacenza. Opizzi la mette sul primo palo, poi c’è il colpo di testa ad uscire della difesa.

30′ corner per il Piacenza. Pallone sul primo palo, ma Mustacchio non arriva in tempo e lo Scanzorosciate libera l’area.

Secondo corner per i bergamaschi. Piacenza tutto nella propria area, pallone sul secondo palo che sfila sull’out dalla parte opposta. Bruno è pronto al calcio di rinvio.

Calcio d’angolo per il Piacenza Colleoni interviene con i pugni, sulla ripartenza è bravissimo Mazzantini a toccare per Bruno, poi bravo a rinviare.

38′ Calcio d’angolo per il Piacenza, il terzo dall’inizio della gara. Rrapaj batte di sinistro, c’è un batti e ribatti in area, poi Putzolu ha provato l’intervento da terra, ma c’è stata la ripartenza dello Scanzorosciate con Bruno costretto al corner.

Pallone sul secondo palo, poi Opizzi la rimette in mezzo per Moraschi che di testa trova solo i guantoni di Bruno.

41′ Ammonito Manzi

45′ concesso 1 minuto di recupero.

Finisce il primo tempo. Decide fin qui il gol di Mustacchio al 12′.

Secondo tempo

Inizia la ripresa, nessun cambio nelle due formazioni.

47′ Gol del Piacenza! Conclusione di Rrapaj su cui Colleoni è tutt’altro che irresistibile. Piacenza – Scanzorosciate 2-0. Tiro da oltre 30 metri è davvero goffo il tentativo di presa di Colleoni che vede letteralmente il pallone schizzare tra le mani!

Entra Pelamatti, fuori Opizzi.

63′ Doppio corner per lo Scanzorosciate.

70′ Mustacchio si presenta davanti alla porta e sigla il 3-0! Palla sanguinosa persa dalla difesa giallorossa, Rrapaj serve Mustacchio che deve solo appoggiare in rete!

74′ Bassanini va in contropiede, entra in area piccola da destra, poi la appoggia indietro per Raffini che insacca

90′ Solo un minuto di recupero.

Finisce qui il Piacenza domina e batte 4-0 lo Scanzorosciate. Biancorossi a -5 dalla vetta.





Il pre partita