L’arte incontra la cultura del dono, Avis e Liceo Cassinari insieme per un progetto dedicato alla solidarietà

Un’opera nata dall’incontro tra il mondo della scuola e quello del volontariato per raccontare, attraverso il linguaggio immediato dell’arte, il valore del dono e della partecipazione.

L’inaugurazione

Sabato 3 ottobre, alle ore 11, nella sede di AVIS Provinciale Piacenza ODV, in via Nino Bixio 2, sarà inaugurata l’illustrazione realizzata dagli studenti del Liceo artistico “Bruno Cassinari” e destinata ad accogliere donatori, volontari e visitatori all’ingresso della struttura.

Il progetto ha coinvolto gli studenti che, durante lo scorso anno scolastico, frequentavano la classe terza dell’indirizzo di Grafica, coordinati dal professor Roberto Dapoto.

Il coinvolgimento della scuola

Il percorso è iniziato con una visita dei ragazzi alla sede provinciale di AVIS, durante la quale hanno incontrato le referenti del progetto, Laura Bocciarelli e Mina Sibra. È stata l’occasione per conoscere più da vicino la storia dell’Associazione, il suo radicamento sul territorio e l’impegno quotidiano nella promozione della donazione di sangue e plasma.

A partire dai valori emersi durante l’incontro, gli studenti hanno lavorato in gruppo, elaborando proposte differenti e originali, accomunate dall’obiettivo di tradurre in immagini i concetti di dono, solidarietà, inclusione e responsabilità condivisa.

Silvia e Mathilda

La scelta da parte dei rappresentanti di AVIS Provinciale Piacenza non è stata semplice, proprio per la qualità e la varietà dei lavori presentati. L’opera selezionata è l’illustrazione ideata da Sofia Barbieri e Mathilda Rivoli.

Le due studentesse sono partite dal simbolo più riconoscibile dell’Associazione: la goccia di sangue presente nel logo AVIS, emblema di vita, speranza e generosità. Nell’opera, diverse mani compongono la goccia attraverso le tessere di un puzzle. Un’immagine che vuole ricordare come i risultati più importanti nascano dall’unione di tanti piccoli gesti e come ogni persona, con la propria unicità e al di là di ogni differenza, possa offrire un contributo prezioso attraverso la donazione del sangue.

La collaborazione con il Liceo artistico “Bruno Cassinari” conferma l’importanza delle attività di sensibilizzazione rivolte alle scuole, fondamentali per avvicinare le nuove generazioni alla cultura del dono e della solidarietà e per renderle protagoniste consapevoli della vita della comunità.

L’iniziativa ha rappresentato per gli studenti un vero e proprio compito di realtà: un’esperienza ad alto valore formativo ed educativo che ha permesso loro di confrontarsi con un committente reale, conoscere un’importante associazione del territorio e mettere le competenze acquisite a scuola al servizio di un messaggio sociale.

AVIS Provinciale Piacenza ringrazia il Liceo artistico “Bruno Cassinari”, il professor Roberto Dapoto e tutti gli studenti coinvolti per la sensibilità, la creatività e l’impegno dimostrati. L’opera scelta diventerà parte integrante della sede e avrà il compito di accogliere ogni persona ricordando, fin dal suo ingresso, che il dono è il risultato di una scelta individuale capace di generare un grande valore collettivo.