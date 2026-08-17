Radio Sound Quiz Show, il grande tour dell’estate fa tappa a Gossolengo sabato 22 agosto. Una vacanza in palio

Radio Sound Quiz Show, il grande tour dell’estate fa tappa a Gossolengo. Sabato 22 agosto, in Piazza Roma, torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate piacentina: a partire dalle ore 19,00 stand gastronomici aperti e dalle 21,00 musica, quiz, spettacolo e divertimento coinvolgeranno il pubblico in una grande serata all’aperto.
Quello di Gossolengo è un appuntamento che si rinnova ormai da diversi anni e che è entrato a pieno titolo tra gli eventi più attesi dell’estate. Una tradizione recente ma già consolidata, capace di richiamare ogni volta un pubblico numeroso e di trasformare la piazza in una grande festa.
La serata è inserita nel Tour 2026 del Radio Sound Quiz Show, il viaggio che durante l’estate porta il format di Radio Sound nelle piazze e nelle feste della provincia di Piacenza. Dopo le tappe di Piacenza, Rottofreno, Carmiano e Roveleto di Cadeo, il tour arriva dunque a Gossolengo.
Un appuntamento ormai imperdibile
Il successo delle precedenti edizioni spiega bene l’attesa per il ritorno del Quiz Show a Gossolengo. Già nel 2024 la manifestazione era arrivata nel paese della Valtrebbia per il terzo anno consecutivo, con una serata descritta come un vero concentrato di musica, quiz e puro divertimento.
E il format non è cambiato: il pubblico diventa protagonista di una grande sfida collettiva, tra domande di cultura generale, musica e animazione. Un mix che negli anni ha portato nelle piazze canzoni cantate a squarciagola, balli, salti, trenini e tanto coinvolgimento, creando quella particolare atmosfera di festa che ha contribuito al successo del tour.
Il grande quiz e il premio
Il cuore della serata sarà naturalmente il Radio Sound Quiz Show, al quale tutti possono partecipare. In palio, per ogni tappa, c’è un premio particolarmente ambito: una settimana di vacanza per 4 persone.
Per affrontare la sfida con qualche punto in più è possibile iscrivere il proprio gruppo sul sito di Radio Sound: la registrazione consente infatti di ottenere 500 punti extra, aumentando le possibilità di conquistare il primo posto.
Per iscrizioni qui: Radio Sound Quiz Show
Musica, divertimento e stand gastronomici
Come nelle precedenti edizioni, la serata sarà anche un’occasione per stare insieme, ascoltare e cantare le grandi hit del passato e i successi più recenti, lasciandosi coinvolgere dall’animazione del Radio Sound Quiz Show.
Non mancherà inoltre il lato gastronomico: gli stand della Pro Loco di Gossolengo accompagneranno l’appuntamento, offrendo la possibilità di cenare e vivere la serata in piazza prima e durante lo spettacolo.
L’ingresso è libero.