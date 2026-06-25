Il mondo del giornalismo piange Giuseppe De Petro, fondatore del Corriere Padano

Il mondo del giornalismo piange Giuseppe De Petro, giornalista e fondatore del Corriere Padano. De Petro è morto improvvisamente all’età di 79 anni.

Anche da parte dello staff di Radio Sound e Piacenza24 le più sentite condoglianze ai familiari e ai colleghi del Corriere Padano.

La Presidente della Provincia di Piacenza, a nome dell’intero Consiglio provinciale, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Giuseppe De Petro, storico giornalista del territorio e fondatore della testata “Corriere Padano” cui esprime particolare vicinanza.

La Provincia di Piacenza ne ricorda il lungo impegno nel mondo dell’informazione, ambito nel quale De Petro ha rappresentato un punto di riferimento, contribuendo alla formazione di generazioni di professionisti.

“Persona autentica, sincera, sapeva rendere una semplice intervista un momento prezioso di incontro, di confronto e di riflessione, prendendosi il tempo che serviva per entrare nel merito delle idee, dei progetti, della notizia – ricorda Monica Patelli, Presidente della Provincia di Piacenza -: amava profondamente il suo lavoro, il giornalismo faceva parte di lui”.

“Con grande tristezza apprendo della scomparsa di Giuseppe De Petro, giornalista e fondatore del Corriere Padano, storica testata dell’informazione piacentina. L’esperienza editoriale portata avanti per oltre 40 anni con impegno e determinazione ha dato un apporto fondamentale al nostro pluralismo, sforzandosi di raccontare la politica, l’economia, lo sport; dando voce al territorio e diventando una palestra per la formazione di tanti giovani cronisti. Alla sua famiglia voglio far arrivare tutto il mio cordoglio”. Lo afferma la parlamentare piacentina del Partito Democratico, Paola De Micheli.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy