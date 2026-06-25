Africa Mission, una mostra nella basilica di Sant’Antonino: inaugurazione il 27 giugno

Gentile redazione, sabato 27 giugno alle ore 11 nella basilica di Sant’Antonino viene inaugurata la mostra “Acqua a km zero” di Africa Mission Cooperation and Development Ets con il sostegno di Banca di Piacenza.

L’iniziativa si inserisce anche all’interno del percorso del progetto culturale multidisciplinare “Il Canto della Terra – Linguaggi di vita e solidarietà” realizzato da Associazione Ferma77 con la Caritas Diocesana di Piacenza-Bobbio.

Saranno presenti il presidente di Africa Mission don Maurizio Noberini e il collaboratore Paolo Strona, Romina Ponticelli di Banca di Piacenza, l’amministratore di sant’Antonino don Davide Maloberti e il vicario della diocesi don Giuseppe Basini.

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