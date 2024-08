Andrea Dallavalle ai Giochi Olimpici di Parigi: Salta 16.65 nel Salto Triplo. Niente finale

Parigi – ore 19.20 Primo salto – L’atleta piacentino Andrea Dallavalle salta 16.65. Il connazionale Emmanuel Ihemeje 16.39. Nel gruppo A, il cubano naturalizzato italiano, Andy Diaz salta nullo.

Secondo salto nullo per il piacentino Andrea Dallavalle. Ihemeje salta 15.65. Nel gruppo A, Andy Diaz salta 16.79.

ore 20 – Terzo salto per Andrea Dallavalle 16.48. Ihemeje salta 16.50. Nel gruppo A, Andy Diaz salta 16.69.

Andrea Dallavalle si posiziona 11° nel gruppo B.

IHEMEJE 12° nel gruppo B. Nel gruppo A Diaz si posizione al 5° e passa alla finale.

Parigi – L’attesa è finalmente finita per Andrea Dallavalle, che oggi, mercoledì 7 agosto, alle ore 19.15, inizierà la sua avventura olimpica nello scenario dello Stade de France. Il triplista piacentino, 24 anni, rappresenterà l’Italia insieme ai compagni di squadra Andy Diaz e Emmanuel Ihemeje, con l’obiettivo di qualificarsi per la finale del salto triplo prevista per venerdì 9 agosto alle 20.10.

Dopo un periodo segnato da infortuni, Dallavalle è riuscito a recuperare e a ritrovare la forma. Ha ottenuto l’ottavo posto agli Europei di Roma con un salto di 16,90 metri, la sua miglior prestazione stagionale, e ha conquistato il titolo italiano a La Spezia con 16,77 metri. Tuttavia, per accedere alla finale olimpica, sarà probabilmente necessario un salto vicino ai 17 metri, come lo stesso atleta ha dichiarato prima della partenza per Parigi.

Dallavalle non è nuovo alla scena olimpica, avendo già partecipato ai Giochi di Tokyo nel 2021, dove ha chiuso in ottava posizione. Quest’anno, con una maggiore esperienza alle spalle, spera di migliorare il proprio risultato e di rappresentare al meglio l’Italia.

Nato il 31 ottobre 1999 a Piacenza, Andrea Dallavalle vanta una carriera ricca di successi, tra cui il titolo di campione europeo under 23 a Tallinn nel 2021 e la medaglia d’argento agli Europei di Monaco nel 2022. Detiene i record italiani under 20 e under 23 nel salto triplo, rispettivamente con 16,87 metri e 17,35 metri.

Nel corso degli anni, Dallavalle ha continuato a migliorare le sue prestazioni, partecipando a numerose competizioni internazionali e nazionali. Nel 2023, ha saltato 16,07 metri a Sotteville-lès-Rouen e 17,28 metri a Rieti nel 2022, che gli hanno valso il quinto posto mondiale.

In questa stagione, ha ottenuto il bronzo ai campionati italiani assoluti a Molfetta con un salto di 16,52 metri e il titolo nazionale a La Spezia con 16,77 metri, consolidando la sua posizione nel ranking internazionale.

Il sogno olimpico di Andrea Dallavalle è ora nelle sue mani (e nei suoi piedi). Con determinazione e fiducia, l’atleta piacentino si prepara a dare il massimo nella gara di qualificazione, sperando di conquistare un posto nella finale e di regalare un’altra emozione agli appassionati italiani.

Titoli e Record di Andrea Dallavalle:

Campione europeo under 23 a Tallinn (2021)

Medaglia d’argento agli Europei di Monaco (2022)

Detentore dei record italiani under 20 (16,87m) e under 23 (17,35m) nel salto triplo

Campione italiano assoluto del salto triplo nel 2020, 2022 e 2024

Il percorso di Dallavalle dimostra una continua crescita e un impegno costante. Adesso, non resta che attendere il verdetto della pedana olimpica di Parigi.