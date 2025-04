Viaggiava in treno con 2 etti di cocaina in tasca, bloccato e arrestato un 27enne

Durante un servizio di scorta a bordo treno viaggiatori da Reggio Emilia a Piacenza, personale del Posto di Polizia Ferroviaria di Reggio Emilia, nell’ambito dei servizi predisposti quotidianamente dal Compartimento Polizia Ferroviaria per L’Emilia Romagna, ha fermato per un controllo un 27enne di origine straniera.

I poliziotti hanno invitato il giovane, tradito dallo stato di forte agitazione, a mostrare il contenuto delle tasche, all’interno delle quali celava una busta di plastica bianca annodata contenente un’ingente quantità di sostanza in polvere e granuli di colore bianco che lo stesso, dopo qualche attimo, ammetteva essere di sostanza stupefacente.

Una volta giunto a Piacenza, gli agenti hanno condotto l’uomo negli uffici della Polizia Ferroviaria. Dopo le analisi della sostanza ad opera della Polizia Scientifica, l’hanno tratto in arresto per averlo trovato in possesso di 200 grammi di cocaina.

L’arrestato si trova ora in carcere a Piacenza, in attesa di processo.