“In 500 tra cielo e terra”, a Podenzano le vetture più colorate e fantasiose tra cui la Gamine Vignale decappotabile – AUDIO

Il Coordinamento di Piacenza del Fiat 500 Club Italia organizza, con il Patrocinio della Provincia e dei Comuni di Podenzano, San Giorgio e Carpaneto, il raduno “ In 500 fra cielo e terra” a Podenzano (PC) per domenica 6 aprile 2025. Come sempre parte del ricavato, grazie agli sponsor, andrà in solidarietà all’ UNICEF e all’ A.N.G.S.A. Associazione Genitori Soggetti Autistici Comitati di Piacenza e all’ AVIS Comunale di Podenzano.

In 500 tra cielo e terra a Podenzano, il raduno

“Domenica mattina ci ritroveremo per le ore 8 in Piazza Ghisoni a Podenzano – anticipa Lorenzo Achilli fiduciario per la Provincia di Piacenza del Fiat 500 Club Italia – ci saranno tutti i vari modelli, quasi tutte le versioni, si tratta per noi un motivo di orgoglio per dimostrare che la 500 nonostante abbia quasi 70 anni dal primo modello prodotto, sia ancora viva e nei cuori di tanti appassionati”.

Intervista a Lorenzo Achilli fiduciario per la Provincia di Piacenza del Fiat 500 Club Italia

In 500 tra cielo e terra il percoso

“Partiremo da Podenzano in Piazza Ghisogna, passeremo per San Giorgio, arriveremo fino all’aeroporto di San Damiano, una volta sul posto parcheggeremo all’interno vicino all’ angar avremo così la possibilità di visitare la struttura dove restaurano i velivoli storici. Successivamente usciremo transitando per la pista di attonaggio e decollo arriveremo a Carpaneto, per poi raggiungere il ristorante”.

In 500 tra cielo e terra, le curiosità

“Innanzitutto potranno vedere tutte le versioni, dalla L, alla G, la L, la R, poi la Gamine Vignale una spiderina gialla che fa parte del gruppo di Piacenza, avremo qualche Giannini, qualche Abarth tantissime 500 personalizzat, la 500 è una vettura che si presta per far sbizzarrire i proprietari nella scelta dei colori di interni ed esterni davvero fantasiosi”

In 500 tra cielo e terra, le caratteristiche tecniche dei mezzi

“Le vetture che partecipano al raduno devono assolutamente essere tutte in regola col codice della strada, i partecipanti firmano un modulo di iscrizione che certifica che il mezzo è assicurato, una condizione necessaria per far sì che il raduno non abbia problemi e le persone siano tutelate”.

Un appuntamento Solidale

“Come sempre parte del ricavato, grazie agli sponsor, andrà in solidarietà all’ UNICEF e all’ A.N.G.S.A. Associazione Genitori Soggetti Autistici Comitati di Piacenza e all’ AVIS Comunale di Podenzano che ringraziamo. Saranno presenti sul posto i banchetti di Unicef e A.n.g.s.a. oltre al personale Avis

I ringraziamenti alle Istituzioni

“Dobbiamo ringraziare innanzitutto l’amministrazione comunale di Podenzano che ci ha accolto, un altro ringraziamento veramente sentito a tutti i comuni della provincia per il patrocinio che ci hanno gentilmente offerto, desideriamo esprimere un sentito ringraziamento all’Aeronautica Militare che ha accolto veramente con grande entusiasmo la nostra iniziativa benefica offrendo ai soci partecipanti l’opportunità di visitare l’aeroporto di San Damiano.Questo ringraziamento va esteso anche al distaccamento aeroportale di Piacenza che attraverso il suo concreto supporto ha contribuito a rafforzare il nostro contributo di solidarietà consolidando ulteriormente il legame con la comunità del territorio piacentino e questo è molto importante perché sono stati veramente parte fondamentale di questo raduno”.

“Non vanno dimenticati tutti gli sponsor che hanno creduto nella nostra iniziativa, che sono tantissimi per quanto riguarda sia la solidarietà e per l’appoggio economico”.