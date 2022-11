Atletica Piacenza, sabato 3 dicembre la festa a Palazzo Galli.

Sabato 3 dicembre si terrà la festa dell’Atletica Piacenza a Palazzo Galli. Sarà l’occasione per il sodalizio biancorosso di ripercorrere i successi della stagione 2022.

La stagione appena conclusa conferma gli oltre 495 atleti tesserati. In perfetta continuità con la tradizione ormai ultradecennale, anche quest’anno l’Atletica Piacenza una squadra sportiva a stragrande maggioranza composta da atleti under 25: insomma, una realtà sportiva a trazione decisamente giovanile!

Altra tradizione cara all’Atletica Piacenza sono i risultati

Primo tra tutti, ancora una volta, riempie di orgoglio Andrea Dallavalle. Prodotto della “cantera” biancorossa, Andrea è già da qualche anno parte del GS Fiamme Gialle, e si è riconfermato oltre le aspettative, Consolidandosi a livelli da sogno. Nella stagione outdoor 2022, Andrea ha nell’ordine: vinto dominando i Campionati italiani Assoluti; sfiorato il sogno del podio mondiale a Eugene in Oregon, arrivando quarto; conquistato la medaglia d’argento ai Campionati europei Assoluti di Monaco, dietro soltanto all’alieno Pichardo; confermato di essere l’azzurro più forte del parco triplisti, tutt’altro per scontato se si considera la giovanissima età degli altri due suoi rivali (Ihemeje e Bocchi) e la loro caratura di 17metristi e oltre.

Questi straordinari successi portano senz’altro la firma dell’allievo di Ennio Buttò, fuoriclasse con pochi pari al mondo ormai. Per darvi un’idea, in un ipotetico mondiale u24, il nostro finanziere sarebbe stato il primo classificato.

I risultati

Sorpesa dell’anno è stata invece Eleonora Nervetti, che ha vinto i Campionati italiani Promesse sui 100m. La sua è stata una storia da “underdog”: partita con buone speranze di salire sul podio, ma sicuramente non da favorita nei pronostici iniziali, l’atleta allenata dal tecnico Giovanni Baldini è scesa in pista nella finale di Firenze con una determinazione e una consapevolezza di sé superiore: questo le è valsa il titolo tricolore e il bellissimo primato di 11”56, nuovo record provinciale sottratto ad una certa Cecilia Molinari, con conseguente biglietto per i Campionati del Mediterraneo u23. Quindi altra nazionale per Eleonora, già azzurra agli europei u20 nel 2021.

Altri cinque portacolori dell’Atletica Piacenza hanno partecipato ai Campionati italiani di categoria: Emma Casati (sia a quelli di Cross che a quelli outdoor), Adele Sundas, Isotta Maria Vitali, Mia Albasi, Matteo Milani e Lorenzo Cesena.

Questa stagione il sodalizio biancorosso ha assistito all’aggiornamento di alcuni primati provinciali e sociali nel settore del mezzofondo e della marcia, guidati rispettivamente da Giuliano Fornasari e da Gabriella Rondoni. Oltre al già citato e prestigiosissimo record assoluto sui 100 di Eleonora Nervetti ricordiamo il 12’01”02 di Isotta Maria Vitali nei 3000st Juniores e Assoluto e il primati sociali di 11’16”90 di Angela Chinosi nei 2km Marcia Ragazze.

Impossibile non citare i 7 titoli Regionali ottenuti dai nostri giovani: Emma Casati sui 5000m e Adele Sundas nel salto con l’asta ai Campionati Regionali Assoluti; Eleonora Nervetti sui 100m, Lorenzo Cesena nei 400hs e Matteo Ceruti nel getto del pesoai Campionati Regionali Promesse; di nuovo, Emma Casati e Mia Albasi, campionesse regionali juniores rispettivamente nei 3000m e 3000st.

Infine, è sempre una grandissima soddisfazione vedere Simone Boiocchi partecipare ai Campionati italiani FISDIR: il giovane atleta ha saputo centrare ancora una volta la finale qualificandosi quinto e sesto rispettivamente nei 100 e 200m.

Competizioni a squadre

Oltre ai risultati individuali, è bene ricordare che l’Atletica Piacenza si difende alla grandissima anche nelle competizioni a squadre. Nei Campionati di Specialità a Livello italiano, le Allieve si sono qualificate terze nel Gruppo Ostacoli, quarte nel Gruppo Velocità, seste nel Gruppo Salti e settime nel Gruppo Lanci. Non possiamo non citarle meritatamente una per una: Chiara Sverzellati, Giulia Perotti, Rosa Arcelloni, Alessia Achilli, Francesca Zanelli, Anna Pissarotti, Monia Harbi, Ilaria Ricchetti, Carolina Quagliaroli, Emma Zambianchi, Ilaria Rossi, Chiara Piccinelli, Sara Dell’Orto, Sveva Fox.

Gli Allievi Matteo Romiti, Francesco Massari, Federico Tassielli, Luca Locatelli e Michele Marzi si sono dal canto loro difesi molto bene, classificandosi comunque quinti nel Gruppo Velocità della stessa competizione.

Inoltre, l’Atletica Piacenza si è qualificata alle fasi finali Regionali di CDS sia per i Ragazzi sia per i Cadetti, in entrambi i casi al maschile e al femminile, nonché alla fase nazionale dei CDS Allieve con le ragazze.

L’Atletica Piacenza svolge la propria attività anche organizzando numerose manifestazioni di carattere provinciali/regionale. Anche quest’anno verrà assegnato il Premio Sichel, istituito per premiare coloro che hanno e stanno dedicando la loro vita all’atletica.