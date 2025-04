Prosegue il maltempo sul Piacentino, previsti temporali: resta alta l’allerta della protezione civile

Il maltempo non intende dare tregua, prosegue l’allerta della protezione civile.

Domenica 20 aprile

Allerta ROSSA per piene dei fiumi anche nella provincia di Piacenza. Per la giornata di oggi, domenica 20 aprile, sono previsti temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore centro-occidentale. Nelle aree interessate dai rovesci non si escludono fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili e rapidi incrementi dei livelli idrometrici nel reticolo minore. La criticità idraulica sulle pianure rivierasche di Po è riferita al transito della piena, con livelli prossimi o superiori alle soglie 3 nelle pianure centro-occidentali e superiori alle soglie 2 nelle pianure orientali e nel Delta.

Lunedì 21 aprile

Allerta ARANCIONE per piene dei fiumi anche nella provincia di Piacenza. Per la giornata di domani 21 aprile sono previsti temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore centro-orientale. Nelle aree interessate dai rovesci non si escludono fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili e rapidi incrementi dei livelli idrometrici nel reticolo minore. La criticità idraulica sulle pianure rivierasche di Po è riferita al transito della piena, con livelli superiori alle soglie 2 e ancora prossimi alle soglie 3, in rientro nelle pianure occidentali, superiori alle soglie 3 nelle pianure centrali e prossimi alle soglie 3 nelle pianure orientali e nel Delta.