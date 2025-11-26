In sella allo scooter dopo aver bevuto, senza patente, assicurazione e revisione: 40enne nei guai

Nei giorni scorsi, durante un servizio di presidio del territorio alla Besurica, intorno alle 7.45 del mattino, una pattuglia della Polizia Locale ha effettuato un controllo dinamico su un ciclomotore risultato privo di copertura assicurativa e con revisione omessa per ben otto volte.
Il conducente, un quarantenne piacentino, dopo un vano tentativo di eludere gli accertamenti è stato fermato grazie anche all’intervento di un’ulteriore pattuglia. Dalle verifiche condotte è emerso che era anche sprovvisto di patente di guida, poiché sospesa.
Considerato l’evidente alito vinoso, l’uomo è stato sottoposto ad accertamento tramite etilometro, che ha rilevato un tasso alcolemico pari a 1.00 g/l. Il cittadino è stato quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza e sanzionato ai sensi del Codice della Strada per un importo complessivo di 1.380 euro, con revoca della patente di guida e veicolo sottoposto a sequestro.