In sella allo scooter dopo aver bevuto, senza patente, assicurazione e revisione: 40enne nei guai

Nei giorni scorsi, durante un servizio di presidio del territorio alla Besurica, intorno alle 7.45 del mattino, una pattuglia della Polizia Locale ha effettuato un controllo dinamico su un ciclomotore risultato privo di copertura assicurativa e con revisione omessa per ben otto volte.

Il conducente, un quarantenne piacentino, dopo un vano tentativo di eludere gli accertamenti è stato fermato grazie anche all’intervento di un’ulteriore pattuglia. Dalle verifiche condotte è emerso che era anche sprovvisto di patente di guida, poiché sospesa.

Considerato l’evidente alito vinoso, l’uomo è stato sottoposto ad accertamento tramite etilometro, che ha rilevato un tasso alcolemico pari a 1.00 g/l. Il cittadino è stato quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza e sanzionato ai sensi del Codice della Strada per un importo complessivo di 1.380 euro, con revoca della patente di guida e veicolo sottoposto a sequestro.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy