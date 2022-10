Civica Barbieri: “Dall’Amministrazione poca attenzione e nessuna progettualità sul tema della sicurezza”

“I piacentini avvertono una diffusa percezione di insicurezza che in questi mesi si è accentuata in modo esponenziale e non accettiamo che la Sindaca risponda che in definitiva è sempre stato così, poiché non è vero e la situazione sta rapidamente sfuggendo di mano, come dimostrano i continui fatti di cronaca. Occorre sicuramente rinforzare il corpo ma serve anche mettere in campo delle concrete progettualità”.

La Commissione Consiliare di ieri avente ad oggetto l’audizione del Comandante della Polizia Locale ha messo in luce due aspetti di cui eravamo certi. Il primo è la scarsa sensibilità e attenzione dell’attuale maggioranza per un tema così importante quale la sicurezza dei cittadini, e il secondo è l’assenza assoluta di progettualità della Sindaca e dell’amministrazione di centro sinistra su un tema che preoccupa non poco la comunità piacentina. Sul primo punto la prova è stata data dall’assenza al dibattito di una parte dei Consiglieri di maggioranza, tant’è che la commissione ha registrato il numero legale solo per la responsabilità della minoranza che è rimasta in aula. Sul secondo punto invece, al di là della carenza di organico che nessuno mette in discussione essendo purtroppo un dato che si registra non solo per la Polizia Locale ma anche per tutte le Forze dell’Ordine, non è certo con il solo auspicio della Sindaca di una maggiore sensibilità futura del Governo ad incrementare le assunzioni che si può affrontare un tema che negli ultimi mesi ha visto un susseguirsi di episodi preoccupanti che mai si erano verificati prima d’ora nella nostra città.

Lungi da strumentalizzazioni o da attribuzioni di responsabilità, quel che stiamo chiedendo come esponenti della civica di centrodestra è come si pensa di affrontare una situazione, compatibilmente alle singole competenze di ciascuno, che pare sfuggita di mano.

E a fronte delle nostre domande puntuali si è registrata un’assenza assoluta di progettualità. “Perché tanti nuovi agenti, anche giovani, tenuti in ufficio e non utilizzati per servizi in strada? Perché sciogliere il NOST che sotto la guida del compianto Sarasini, ha dato dimostrazione di ben operare con risultati importanti e arrivando a ben 150 ordini di allontanamento in poco tempo? Perché chiudere il nucleo di Polizia Locale in centro storico se non si ha un progetto alternativo di controllo del territorio?” Ebbene queste domand3e non hanno trovato soddisfacenti risposte.

Ovviamente il nostro ringraziamento va a tutti gli agenti di Polizia Locale e alle Forze dell’Ordine che quotidianamente con abnegazione e sacrificio tutelano la nostra comunità”.

Civica Barbieri