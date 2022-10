Stanchezza, debolezza e disturbi del sonno accompagnano l’autunno, la dietista piacentina Monica Maj: “Siamo più irritabili e con attacchi di fame nervosa” – AUDIO

Stanchezza, debolezza e disturbi del sonno accompagnano l’autunno, sul tema è intervenuta a Radio Sound la dietista piacentina Monica Maj.

In questa fase, le ore di luce diminuiscono giorno dopo giorno, l’organismo e l’aspetto psicologico, attraversano cambiamenti profondi. “In questo periodo – spiega Monica Maj – soffriamo di disturbi tra i più comuni, come quello del sonno. In particolare perché il ciclo sonno-veglia comincia a modificarsi portando una stanchezza fisica e mentale. Addirittura il fatto di sentirsi stanchi e affaticati porta a una situazione perenne d’irritabilità che spesso scatena dei veri e propri attacchi di fame nervosa. Come possiamo cercare di ovviare a questi disturbi legati al cambio di stagione? Sicuramente va assecondato il nostro corpo, cercando di non tirare troppo la corda. Il riposo è importante”.

Per quanto riguarda l’alimentazione?

“Non esageriamo con caffè, the e alcolici. Non dobbiamo pensare che questi alimenti possano in qualche modo agevolarci. Invece cerchiamo di fare un’attività fisica leggera, perché questo aiuta a regolare il tono dell’umore. Inoltre va tenuta un’alimentazione più varia ed equilibrata. Consiglio di introdurre legumi e cereali integrali”.

