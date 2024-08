Troppa fretta di nascere, bimbe vengono alla luce in casa: due storie a lieto fine in poche ore

Avevano tanta fretta di nascere che non hanno nemmeno atteso di arrivare in ospedale. Due storie simili ed entrambe a lieto fine, in poche ore. Il caso più recente è accaduto lo scorso 9 agosto, intorno alle 4. Una famiglia residente in viale Beverora ha chiamato il 118 perché alla futura mamma si erano rotte le acque. All’arrivo dei sanitari, però, la piccola era già nata. Madre e bimba sono state accompagnate in ospedale, stanno bene.

Vicenda simile è accaduta lo scorso 8 agosto. La famiglia, residente al quartiere Infrangibile, ha chiamato l’ambulanza intorno alle 7. Al loro arrivo, gli operatori si sono trovati di fronte la piccola appena nata. Anche in questo caso madre e figlia sono state accompagnate in ospedale in ottime condizioni.

