Dalla Terra alla Tavola, allevamenti sostenibili per una carne di qualità – AUDIO

Dopo la prima puntata dedicata a fragole e pesce fresco, ecco la seconda puntata della rubrica “Dalla Terra alla Tavola”. Una finestra sul cibo di qualità basato sull’agricoltura e sull’allevamento sostenibili, sulle produzioni attente all’ambiente e alla salute del consumatore. E per approfondire questi temi, Radio Sound ha scelto di incontrare i produttori del Mercato Coperto di Campagna Amica dove i valori di KmZero e sostenibilità vengono declinati in settori diversi: dalla coltivazione di frutta e verdura alla pesca, dalla carne alla birra e al vino e così via. Insomma, un modo efficace per capire come destreggiarsi in ogni comparto del Made in Italy alimentare. Per esempio, in questa seconda puntata cercheremo di capire cosa rende “di qualità” la carne: manzo, maiale o pollo che sia.

Casa Chierica

Per saperne di più abbiamo incontrato Luigi Laneri di Casa Chierica, azienda agricola a conduzione familiare con sede in Val Tidone. Laneri basa la propria attività su un concetto molto chiaro: se l’animale vive una vita serena e tranquilla, la carne sarà di buona qualità, mentre un animale maltrattato o sfruttato fornirà una carne dal gusto compromesso. “Un prodotto di qualità impostato sulla salute degli animali”, insomma. Il discrimine fondamentale risiede nella differenza (non trascurabile) tra allevamento intensivo ed estensivo, ovvero tra animali chiusi in un recinto e animali che invece vengono accompagnati al pascolo, mangiando erba fresca, respirando aria salubre e rilassando muscoli e cervello.

Ma anche in questo caso, l’allevatore consapevole non pensa solo al benessere animale, bensì presta attenzione anche alla sostenibilità ambientale riducendo il più possibile l’impatto sulla natura: “Il nostro è un pascolo speciale – spiega Laneri – un pascolo in grado di convertire il massimo dell’energia dell’erba in materie nutrienti, quindi mantenendo intatte le caratteristiche vitaminiche dei prodotti freschi. E questo pensando agli animali. Allo stesso tempo, però, adottiamo sistemi in grado di contribuire anche al miglioramento del suolo”. In sostanza gli animali vengono portati in determinate zone in base al numero dei capi, e la stessa zona non viene sfruttata per più di due giorni di fila, proprio per non consumare il terreno. Insomma, la cura degli animali e dell’ambiente garantisce una carne di qualità che mantiene inalterati tutti i nutrienti: proteine, le vitamine del gruppo B amminoacidi e minerali essenziali.

Azienda agricola Nava

Sulla stessa linea l’azienda agricola Nava che in Brianza alleva da tre generazioni suini del circuito Dop. L’eccellenza dei prodotti deriva dalla cura per gli animali allevati come una volta: “Diamo agli animali un rispetto per quanto riguarda lo spazio a disposizione per ogni capo allevato. Inoltre i nostri suini non si muovono su una pavimentazione fessurata, bensì su un pavimento pieno, come si faceva una volta, per ridurre il rischio di infortunio alle zampe. Inoltre non può mancare un’alimentazione curata soprattutto per il loro benessere”.

In periodo di grigliate l’azienda Nava porta al Mercato Coperto di Campagna Amica non solo prodotti pronti da cuocere, ma anche la propria esperienza. Perché, per fare una buona grigliata, è ovviamente importante la scelta della carne, ma attenzione anche al metodo di cottura: “Ci vuole amore e ci vuole calma, niente fretta, perché ogni taglio, ogni prodotto, ha il suo tempo di cottura. Inoltre è consigliabile una griglia a legna che dona alla carna quel profumo rustico di una volta”.

Azienda Monteverde

Al Mercato Coperto di Campagna Amica arriva anche il pollame dell’azienda Monteverde. Anche in questo caso, a garantire la qualità è un metodo di produzione particolare: il pollo arriva in azienda il giorno prima della messa in vendita sul mercato. In questo modo il consumatore ha la certezza di avere un prodotto lavorato da pochissimo, dunque il più fresco possibile.

Al Mercato Coperto di Campagna Amica, in via Farnesiana 17 a Piacenza è possibile non solo acquistare i prodotti ma anche gustarli presso l’area ristoro all’interno del mercato. Cuochi esperti preparano la cena del venerdì sera e i pranzi del sabato e della domenica utilizzando esclusivamente le materie prime dei produttori del Mercato. Apertura il venerdì dalle 16 alle 21, sabato e domenica dalle 8,30 alle 14.