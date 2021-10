Edilizia scolastica e rogo al Raineri Marcora, Blocco Studentesco: “La scuola in fiamme, il nostro futuro in fumo”

“La scuola in fiamme, il nostro futuro in fumo”. Questa la frase riportata sullo striscione affisso dai militanti del Blocco Studentesco Piacenza per protestare contro le condizioni in cui versano gli istituti piacentini.

“Sono anni che protestiamo contro la mancanza di politiche attive in merito all’edilizia scolastica. – inizia la nota del movimento – Quanto successo nei giorni scorsi all’Istituto Agrario ne è solo l’ennesima prova oltre che un problema largamente anticipabile.”

“Pochi giorni fa il magazzino della scuola ha infatti preso fuoco a seguito di un cortocircuito nel sistema elettrico. – prosegue la nota – Per una fortuna l’incendio è stato domato in tempo, evitando così la distruzione delle attrezzature e dei macchinari atti alla preparazione professionale degli studenti.”

“Siamo infuriati. – conclude la nota del Blocco Studentesco – Il ministero dovrebbe investire i soldi in maniera più utile. Non ci importa di banchi a rotelle, termometri laser ogni piano e totem per controllare il green pass se poi le scuole vanno a fuoco. A quanto pare il Blocco Studentesco è rimasto l’unico a preoccuparsi ancora degli studenti italiani e va bene così. Come abbiamo già dimostrato negli anni saremo sempre in prima linea a combattere per essi.”