Presso il giardino “Norma Cossetto”, situato alla Besurica tra via Ranieri Schippisi e via Luigi Marzioli, si è tenuta la posa di una targa in memoria delle Vittime dei coloniali inquadrati nel Corpo di Spedizione Francese durante la campagna d’Italia 1943-1944. Nell’occasione, a rappresentare l’Amministrazione comunale, c’era l’assessore alla Cultura Christian Fiazza.