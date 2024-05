Cantieri Polichirurgico – Chiusura parcheggio sabato 1 giugno per installazione della gru a supporto

Cantieri Polichirurgico, partiranno nelle prossime settimane tre cantieri per interventi di riqualificazione e ammodernamento degli ambulatori specialistici di Cardiologia e di Patologia neonatale e il rifacimento della copertura impermeabilizzante del Blocco B.

Cantieri Polichirurgico, una sola gru nell’are di parcheggio

I tre cantieri usufruiranno di una sola gru posizionata all’interno dell’area del parcheggio a pagamento del Polichirurgico. Per consentire l’installazione del mezzo in sicurezza e ridurre i possibili disagi ai cittadini che fanno accesso all’ospedale, la totale chiusura del parcheggio è prevista per la giornata di sabato 1 giugno 2024, sfruttando la diminuzione di flusso di pazienti e visitatori fisiologica del fine settimana.

Cantieri Polichirurgico, lavori su strutture esistenti

“In accordo con il servizio Lavori su strutture esistenti e impianti dell’Azienda che ha curato nei dettagli progetto e l’installazione della gru – sottolinea il direttore generale Paola Bardasi – abbiamo predisposto la chiusura del parcheggio in una giornata prefestiva, quando abbiamo verificato che l’utilizzo del parcheggio è ridotto, in modo da limitare il potenziale disagio ai cittadini che accedono al Polichirurgico”.

Cantieri Polichirurgico, riduzione delle difficoltà

“Sempre in ottica di ridurre le possibili difficoltà per i cittadini, sono predisposte cartellonistiche di segnalazione e abbiamo comunicato la chiusura all’Amministrazione comunale. Una volta installata la gru, il parcheggio del Polichirurgico, potrà essere utilizzato senza limitazioni con solo una riduzione di due posti auto riservati a disabili e 18 pagamento fino al 30 ottobre 2024“.

“La gru ci consente di attuare una serie di lavori di ammodernamento e riqualificazione di alcuni importanti servizi come nel caso di Cardiologia: gli spazi al secondo piano del Blocco A, dove ci sono gli ambulatori, si ricalibreranno per ricavare al loro interno un’ampia area dedicata alla Cardiologia interventistica attrezzata con tre sale operatorie destinate ad interventi di Emodinamica ed Elettrofisiologia. Al suo interno, inoltre, viene installato un nuovo angiografo acquistato grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per questa riqualificazione è prevista una spesa di 450 mila euro di fondi aziendali e 400mila di fondi del Pnrr”.

Spostamenti ambulatori neonatali

“Gli ambulatori di Patologia neonatale, attualmente collocati al piano terzo del Blocco C sono trasferiti al Blocco B, sempre stesso piano, dove al momento sono collocati gli ambulatori di Pediatria. Il trasferimento ha due vantaggi: la vicinanza al nido e una superficie maggiore rispetto all’attuale con aree di degenza open-space e dedicate ai malati isolati. Per questo intervento è prevista una spesa di 450 mila euro di fondi aziendali. In concomitanza con gli interventi agli ambulatori di Cardiologia e di Patologia neonatale, si rifà completamente la copertura impermeabilizzante del Blocco B, per una superficie di circa 1400 metri quadrati, che risolve criticità legate a periodiche infiltrazioni di acqua piovana. La previsione di spesa per questo intervento è di 230 mila euro di fondi aziendali”.