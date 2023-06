Oltre 800 tifosi nerazzurri hanno seguito la finale a Spazio Due insieme all’Inter Club Piacenza e Radio Sound: importanti donazioni ad Oltre l’Autismo

Erano più di 800 i tifosi nerazzurri di Piacenza e di altre città italiane (alcuni da Firenze e Palermo) che ieri pomeriggio si sono dati appuntamento a Spazio Due per seguire insieme la finale di Champions League tra Inter e City. Un evento organizzato dall’Inter Club Piacenza, presieduto da Stefano Magistrali, e animato da Radio Sound con Rita Nigrelli ed Andrea Crosali. Tanti bambini, tante coppie, tanti ragazzi e tante famiglie si sono ritrovate per intonare i cori dell’inter a squarciagola e vivere un evento di questo tipo nell’unico modo possibile, ossia in compagnia.

Molti di loro indossavano le maglie dei giocatori dell’Inter di quest’anno: tanti avevano la 10 di Lautaro, moltissimi la 23 di Barella, ma non sono mancate le eccezioni: c’è chi porta ancora con orgoglio la 4 di Zanetti, nonostante si sia ritirato da ben 9 anni, ma rimane ovviamente nei cuori dei sostenitori; ancor più bizzarra la maglia di Paul Ince, all’Inter dal 95 al 97, e quella di Conceincao, all’Inter dal 2001 al 2003: “La indosso perché mi dicevano che gli assomigliavo – ci ha confessato sorridendo il tifoso – quando la porto in genere l’inter vince, è la mia maglia porta fortuna”.



Dopo il lungo pre – partita in cui tra una canzone e l’altra, tra un coro e l’altro, hanno avuto anche la possibilità di rifocillarsi grazie al truck food dell’ASP Piacenza, i tifosi hanno potuto assistere alla finale sullo splendido monitor qLed da 15mq di Maya Service, che ha dato davvero l’impressione a tutti i presenti di essere all’Ataturk Olympic Stadium di Istambul. Tra i tanti tifosi accorsi ce n’era anche una d’eccezione: il sindaco di Piacenza Katia Tarasconi: “Abbiamo accettato di buon grado di dare il nostro appoggio a questa manifestazione. Abbiamo anche un allenatore piacentino in finale, ossia Simone Inzaghi, era impossibile dire di no. Casualità vuole che io sia anche interista – replica con un sorriso – per cui l’ho fatto con grande piacere”



Una serata a cui è mancata solo la ciliegina sulla torta, ossia la coppa dalle grandi orecchie: i nerazzurri sono infatti stati sconfitti per 1-0 dai citizen, ma hanno giocato alla pari con la squadra che è attualmente la più forte del mondo: “C’è tanto rammarico – ha ribadito il presidente dell’Inter Club alla fine della serata – ma torniamo a casa con grande orgoglio, perché la squadra di Simone Inzaghi ha dato tutto quello che aveva in campo e per tre volte abbiamo anche sfiorato il pareggio”.

Il presidente ha poi ringraziato i partner dell’evento, da Confindustria a Metronotte, da Servizi Caldaie Bricchi Agostino a Ritual Caffè, da Osteria Carducci a Pansini Arredamenti.

Un gol importate però i tifosi nerazzurri l’hanno fatto: sono state tante le donazioni a favore dell’associazione benefica Oltre l’Autismo di Maria Grazia Ballerini che si occupa dei ragazzi con quel tipo di disabilità. Alcuni dei donatori sono stati omaggiati con regali di stampo rigorosamente interista.