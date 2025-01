Caro bollette, aumenti nel 2025 tra il 20% e 30% a famiglia. Cordani di Federconsumatori Piacenza: “Una storia infinita e senza tregua” – AUDIO

Caro bollette, previsti aumenti nel 2025 tra il 20% e 30% a famiglia. Cordani di Federconsumatori Piacenza: “Una storia infinita e senza tregua”. Le ricadute per i consumatori rischiano di essere estremamente pesanti considerando anche la crisi che sta colpendo negli ultimi anni diverse famiglie.

Tutti si stanno misurando – spiega Cordani – con quello che dovremo affrontare nel 2025 in merito ai costi dell’energia. Abbiamo alle spalle la stagione dell’abolizione del mercato tutelato a favore di quello libero, un mercato dove non è facile fare conti e conteggi. In particolare perché è contraddistinto da contratti molto diversi tra loro. Infatti hanno prezzi fissi, variabili, scadenze variabili, ma anche condizioni contrattuali diverse. Ad esempio ci sono gli sconti temporanei, omaggi e situazioni dove risulta difficile sganciarsi quando si vuole cambiare gestore.

Meglio il prezzo fisso?

Non bisogna stare tranquilli nemmeno in questo caso perché il passato insegna. Ad esempio ci sono state le modifiche unilaterali dei contratti, quelle notizie che arrivavano in modo poco trasparente dove il gestore diceva di non riuscire a mantenere quel prezzo. Quindi siamo in una situazione estremamente molto complicata.

Che consiglio possiamo dare?

Di leggere attentamente i contratti, prima di tutto. Poi per la scelta del gestore va utilizzato il portale dell’energia, l’unico ufficiale, gestito da ARERA. Su questo sito si possono inserire i propri dati e in quel momento si può fare un confronto tra i vari prezzi dei diversi gestori.

Caro bollette, aumenti nel 2025: AUDIO intervista