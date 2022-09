Ciclismo – Poker di piazzamenti per il VO2 Team Pink e per il Ciclismo giovanile

Domenica di piazzamenti per il VO2 Team Pink e per il Ciclismo giovanile VO2 Team Pink, di scena su due fronti nelle gare femminili. Partendo dall’alto, le “panterine” Junior erano impegnate alla Giornata Rosa di Racconigi (Cuneo), corsa per Donne Open vinta dalla brianzola Cristina Tonetti (tra l’altro ex VO2 Team Pink) davanti a Carmela Cipriani e a Lara Crestanello. Nella classifica per Donne Juniores, sesto posto per la torinese Vittoria Grassi, che ha coronato così con una top ten la corsa nella sua regione.

Dal Piemonte alla Lombardia, dove il Ciclismo giovanile VO2 Team Pink si è messo in evidenza a Bagnolo San Vito (Mantova). Nella gara per Allieve, ben tre le presenze nelle prime dieci posizioni: podio sfiorato per la ligure Irma Siri, quarta, mentre la reggiana Linda Ferrari e la parmense Emma Del Bono hanno chiuso rispettivamente nona e decima. Nella Challenge Trittico Rosa (tre prove), sesta posizione per la piacentina Arianna Giordani e ottava per Irma Siri.

Ordine d’arrivo Giornata Rosa Racconigi Donne Open

1° Cristina Tonetti (Top Girls Fassa Bortolo) 103 chilometri 500 metri in 2 ore 38 minuti 37 secondi, media 39,151 chilometri orari

2° Carmela Cipriani (Gb Junior Team Piemonte)

3° Lara Crestanello (BePink)

4° Giorgia Bariani (Top Girls Fassa Bortolo) a 11 secondi

5° Marta Pavesi (Valcar-Travel & Service)

6° Elisa De Vallier (Conscio Pedale del Sile)

7° Sonia Rossetti (Gb Junior Team Piemonte)

8° Serena Brillante Romeo (Valcar-Travel & Service)

9° Emma Bernardi (Team Wilier Chiara Pierobon)

10° Elisa Valtulini (Canturino 1902).

Classifica Donne Elite

1° Cristina Tonetti (Top Girls Fassa Bortolo)

2° Carmela Cipriani (Gb Junior Team Piemonte)

3° Lara Crestanello (BePink)

4° Giorgia Bariani (Top Girls Fassa Bortolo)

5° Sonia Rossetti (Gb Junior Team)

6° Emma Bernardi (Team Wilier Chiara Pierobon)

7° Beatrice Caudera (Gauss Fiorin)

8° Alessia Missaggia (Team Mendelspeck)

9° Gemma Sernissi (Aromitalia Basso Bikes Vaiano)

10° Marketa Hajkova (BePink)

Classifica Donne Juniores

1° Marta Pavesi (Valcar-Travel & Service)

2° Elisa De Vallier (Conscio Pedale del Sile)

3° Serena Brillante Romeo (Valcar-Travel & Service)

4° Elisa Valtulini (Canturino 1902)

5° Serena Semoli (Team Wilier Chiara Pierobon)

6° Vittoria Grassi (VO2 Team Pink)

7° Martina Testa (Canturino 1902)

8° Eleonora Bassi (Conscio Pedale del Sile)

9° Sofia Dognini (Valcar-Travel & Service)

10° Martina De Vallier (Conscio Pedale del Sile).

Allieve Bagnolo San Vito

1° Alice Bulegato (Young Team Arcade) 60 chilometri in 1 ora 44 minuti 12 secondi, media 34,549 chilometri orari

2° Chantal Pegolo (Conscio Bike Friuli)

3° Anita Baima (Cicli Fiorin)

4° Irma Siri (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

5° Linda Sanarini (Scuola ciclismo Vo’)

6° Virginia Iaccarino (Pedale del Sile)

7° Francesca Genna (Conscio Pedale del Sile)

8° Erja Giulia Bianchi (Ju Green Gorla Minore)

9° Linda Ferrari (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

10° Emma Del Bono (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink).