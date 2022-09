Cambio alla guida dei carabinieri di Fiorenzuola, Biagio Bertoldi lascia il comando: al suo posto Piero De Nicotera

Il Ten.Colonnello Biagio BERTOLDI, oggi, 19 settembre 2022 lascia il Comando della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda. Lo attende un nuovo incarico : sarà il Capo Ufficio Comando del Comando Provinciale Carabinieri di Alessandria.

Il Ten.Colonnello BERTOLDI era arrivato al vertice della compagnia della Val d’Arda cinque anni fa’ e nel corso di questi anni numerose sono state le operazioni di servizio portate a termine dalla Compagnia dei Carabinieri di Fiorenzuola d’Arda, con numerosi arresti che hanno riguardato lo spaccio di droga in tutte le zone sensibili della “bassa” nonché i furti ai danni di negozi ed esercizi commerciali per i quali tutti i colpevoli sono stati assicurati alla giustizia. Non ultima, con particolare soddisfazione per le attestazioni di stima ricevute, la brillante attività’ che nel giugno del 2020 ha disarticolato un gruppo criminale strutturato, composto prevalentemente da dipendenti di una cooperativa di servizi, i cui sodali si appropriavano, per rivenderle, delle merci in transito presso un magazzino. Erano state eseguite 14 misure custodiali in carcere, 11 agli arresti domiciliari e 12 obblighi di presentazione alla P.G. e sequestrati beni di provenienza furtiva per un valore complessivo di circa 3mln di euro.

Sarà sostituito dal Maggiore Piero De Nicotera, proveniente dall’ Ufficio Logistico della Legione Carabinieri “Emilia Romagna” di Bologna.

Saluto di commiato :

“Dopo cinque entusiasmanti anni al comando della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda, nell’accingermi a ricoprire altro incarico nella provincia di Alessandria, con sentito riconoscimento saluto le Istituzioni della Val d’Arda ringraziandole della proficua collaborazione nella pronta risoluzione delle istanze del territorio e della cittadinanza, a cui va il mio sincero e caro saluto. Ringrazio l’Amministrazione della città di Fiorenzuola che ha fornito il suo rilevante contributo nella realizzazione della nuova sede di questo Comando Compagnia. Non in ultimo, un caloroso abbraccio e un commosso saluto a tutti i Carabinieri delle Stazioni e Reparti della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda per l’oneroso lavoro svolto a favore della collettività, sostenendola costantemente anche nei momenti più difficili dell’emergenza epidemiologica“.