Ciclismo su pista – Agata Campana, Matilde Rossignoli e Alessia Orsi (Bft Burzoni VO2 Team Pink) ai Mondiali Juniores

Avventura iridata all’orizzonte per tre “panterine” della Bft Burzoni VO2 Team Pink, convocate in azzurro per partecipare ai Mondiali Juniores su pista a Heusden-Zolder (Belgio) in programma da mercoledì 19 a domenica 23 agosto.

Come in occasione degli Europei di categoria a Cottbus nello scorso luglio, la squadra piacentina vedrà protagoniste con l’Italia tre atlete classe 2008: la veronese Matilde Rossignoli, la modenese Alessia Orsi e la trentina Agata Campana. Si tratta di un quarto dell’intera spedizione “rosa” della nazionale azzurra, con la Bft Burzoni VO2 Team Pink unica squadra con tre convocate sulle dodici complessive. A completare il quadro, i bis del Team Biesse Carrera Zambelli (Maria Acuti ed Elisa Bianchi), del Breganze Millenium (Azzurra Ballan, Linda Rapporti) e della Petrucci Gauss (Martina De Vecchi, Sara Peruta) e le convocazioni singole per Conscio Pedale del Sile (Maya Ferrante), Libertas Ceresetto (Vanessa Masotti) e Team Wilier Breganze (Maddalena Pascut).

Agli Europei di Cottbus le “panterine” avevano centrato cinque medaglie, tutte firmate dal duo Campana-Rossignoli: Agata ha conquistato le maglie continentali Scratch ed Eliminazione, Matilde quella dell’Inseguimento a squadre oltre al bronzo nell’Omnium e infine l’argento in “cooperazione” nell’Americana. A chiudere il cerchio, il quarto posto di Alessia Orsi nella Corsa a punti.

I titoli femminili in palio ai Mondiali Juniores

mercoledì 19 agosto: Scratch, Team Sprint

giovedì 20 agosto: Eliminazione, Inseguimento a squadre

venerdì 21 agosto: Sprint, Omnium

sabato 22 agosto: Kilometre time trial, Inseguimento individuale, Corsa a punti

domenica 23 agosto: Madison, Keirin.

I convocati dell’Italia: https://www.federciclismo.it/articoli/magliaazzurra/mondiali-pista-juniores-gli-azzurri-convocati-per-heusden-zolder/

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