Dai “pendolari dei rifiuti” ai mozziconi gettati a terra, controlli antidegrado della polizia locale: 89 sanzioni

Massima attenzione al decoro urbano, alla tutela delle aree verdi e al rispetto delle regole di convivenza civile: sfiora le 90 sanzioni nell’arco di un mese e mezzo, da metà maggio ai primi giorni di luglio, il bilancio dell’attività mirata di controllo antidegrado coordinata dal Nucleo Ambientale-Edilizia della Polizia Locale in diverse zone della città, dal centro storico ai quartieri più esterni.

I controlli

I servizi dedicati, condotti su tre turni nelle fasce orarie mattutina, pomeridiana e serale, hanno portato all’accertamento di 89 sanzioni complessive, spaziando dalle violazioni al Regolamento di Polizia Urbana alle norme sul benessere animale, sino agli episodi di inciviltà legati al Codice della Strada.

Particolare rigore, spiegano dal Comando di via Rogerio, è stato applicato nel contrasto a comportamenti che danneggiano il patrimonio pubblico e l’ambiente: dall’abbandono di mozziconi di sigaretta a terra (con gli ultimi verbali elevati in pieno centro, tra via Cavour e via Roma) al deposito di rifiuti su suolo pubblico.

Pendolarismo dei rifiuti

Non è mancato, durante un pattugliamento nella zona di San Lazzaro, un caso di “pendolarismo”: in via Bartolomeo Riva è stato infatti accertato il conferimento di rifiuti da parte di un uomo residente in un Comune diverso da Piacenza, in violazione al Regolamento Atersir vigente.

“A supporto dell’attività antidegrado del Nucleo Ambientale – ricorda la Polizia Locale – prosegue la proficua collaborazione con gli ispettori ambientali di Iren, un’azione di sinergia fondamentale. In tal senso, sono già state avviate nuove verifiche volte ad accertare il rispetto delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti e di esposizione dei contenitori nei giorni e orari previsti per il ritiro”.

Soste vietate

Interventi mirati hanno riguardato anche la sosta abusiva di veicoli su banchine e aree verdi, come è avvenuto ai Giardini Margherita e in largo Brigata Piacenza. Controlli regolari, infine, sono stati portati avanti anche per verificare la corretta conduzione dei cani all’interno dei parchi; nell’ambito di questa attività, una persona è stata sanzionata nei giardini antistanti l’Isii Marconi per violazione delle norme sul benessere animale.

In centro storico

Oltre ai controlli antidegrado da cui sono scaturite le violazioni sopraccitate, il Nucleo Ambientale-Edilizia della Polizia Locale attua anche il presidio costante sul territorio sia in auto che con pattuglie appiedate in centro storico, impiegando personale in abiti civili in zone di maggiore frequentazione, dal Pubblico Passeggio a via Tramello per fare solo alcuni esempi. In tale contesto, anche grazie all’impiego in borghese degli operatori di nuova assunzione, più difficilmente riconducibili al Corpo di Polizia Locale, sono stati eseguiti numerosi controlli a piedi e in bicicletta, portando all’identificazione di numerosi soggetti.

Per quanto riguarda il quotidiano lavoro a presidio della sicurezza stradale, il Nucleo Ambientale ha posto particolare attenzione sul fenomeno della sosta abusiva in contesti che ostacolano l’utenza debole: persone con disabilità, pedoni e ciclisti. A tal proposito, diverse sanzioni per sosta irregolare sono state elevate, nell’ultimo mese, in diverse zone del territorio urbano: da via Croce a via XXI Aprile, da via Campagna a viale Dante e corso Europa.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy