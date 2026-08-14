Schianto frontale tra Fiorenzuola e Cortemaggiore: due feriti, uno soccorso in eliambulanza – FOTO

Grave incidente stradale lungo la provinciale 462R, tra Fiorenzuola e Cortemaggiore, dove due auto si sono scontrate frontalmente.

Nell’impatto sono rimaste ferite due persone. Una, le cui condizioni sono apparse più gravi, è stata soccorsa e trasportata in eliambulanza all’ospedale di Parma. L’altro ferito è stato invece trasferito all’ospedale di Piacenza.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e dell’area interessata dall’incidente.

Restano ancora da chiarire le cause e l’esatta dinamica dello scontro. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

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