Baseball – Parte il torneo giovanile regionale: atleti biancorossi in evidenza a Staranzano

Prendono il via tra sabato e domenica i gironi del Torneo Regionale Emilia-Romagna con Piacenza Baseball impegnato nella zona Ovest. La Società biancorossa si presenta con tre squadre anche se nel primo turno sarà la sola U15 a scendere in campo. Lo farà sabato in trasferta a Parma (ore 16,30) sul diamante della Crocetta. La terza formazione del girone è il Collecchio. Turno di riposo invece per U14 (che nei successivi turni affronterà Oltretorrente Parma e Crocetta Parma) e U12 nel cui girone sono state sorteggiate ParmaClima A e Oltretorrente. Il Torneo terrà impegnate le giovanili piacentine per tutto il mese di settembre dopo di che si intende organizzare, sui diamanti di casa, l’edizione del Cinquantenario del Torneo Farnese.

In evidenza frattanto, lo scorso week-end, tre promesse biancorosse al Torneo di Staranzano (UD). Andrea Pancini (ricevitore e seconda base) e Joshua D’Auria (prima base) hanno vinto nella categoria U15 in prestito al Sala Baganza battendo in finale i padroni di casa. Mattia Agosti, reduce dalle Little League World Series di Williamsport (USA), ha colto, con la casacca del Reggio Emilia, il quinto posto nella categoria U12 dove la vittoria è andata alla Nazionale Italiana. Mattia è stato utilizzato come lanciatore ed interbase. Nella foto, scattata in una pausa del torneo, Agosti al centro, a sinistra Pancini e a destra D’Auria.