In auto con cinque chili di marijuana nascosti nel bagagliaio, arrestato 26enne

Nel bagagliaio dell’auto trasportava cinque chili di marijuana, arrestato 26enne. I fatti sono accaduti l’altra sera a Piacenza. Una pattuglia della polizia ha fermato il giovane al volante dell’auto dopo che quest’ultimo era appena uscito dall’autostrada. Durante il controllo i poliziotti, notando gli atteggiamenti sospetti del ragazzo, hanno deciso di perquisire la vettura.

Nel bagagliaio il 26enne stava trasportando un sacco della spazzatura nero: all’interno c’erano cinque chili di marijuana divisi in sacchi. Nell’abitazione del giovane, a Piacenza, gli agenti hanno trovato il materiale per il confezionamento delle dosi. Per lui sono scattate le manette.