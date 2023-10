Commenti sui social contro due educatrici accusate di maltrattamenti, costretta a risarcirle

Aveva commentato un articolo di cronaca con frasi offensive, condannata a pagare un risarcimento. Parliamo del caso legato ai presunti maltrattamenti avvenuti alla scuola materna di San Polo. Una donna aveva commentato la notizia su Facebook scrivendo “Andate a pulire i cessi, fate schifo” con riferimento alle due educatrici coinvolte nelle indagini.

Per questo motivo aveva ricevuto una denuncia per diffamazione. Al termine del processo, la donna responsabile del commento è stata assolta per la tenuità del fatto, ma costretta a pagare un risarcimento di 400 euro a ciascuna delle due educatrici.