Sicurezza a Piacenza, vicolo del Guazzo videosorveglianza mai attivata interrogazione di Zandonella della lega

Sicurezza a Piacenza, un argomento molto delicato e dibattuto, il consigliere comunale e segretario provinciale della Lega Luca Zandonella, a seguito di un accesso agli atti, ha scoperto la mancata attivazione delle due telecamere in vicolo del Guazzo, installate e mai accese, nell’autunno 2022 dopo il finanziamento relativo a nuova videosorveglianza deciso della precedente giunta di centrodestra.

“Nella parte finale dello scorso mandato abbiamo destinato nuove risorse all’implementazione della videosorveglianza, otto nuove telecamere tra cui due in Vicolo del Guazzo, anche a seguito del confronto con la cittadinanza. Il riscontro all’accesso agli atti che ho fatto – continua Zandonella – ha evidenziato come le telecamere citate, installate il 2 novembre 2022 sono ancora disattivate a causa della mancata apertura dell’utenza dell’energia elettrica”.

Un ritardo inaccettabile

“Reputo grave e inaccettabile un tale ritardo e denota purtroppo la scarsa attenzione dell’amministrazione comunale sul fronte sicurezza: nei fatti questo atteggiamento significa non essersi occupati della pratica, lasciando a prendere la polvere le telecamere installate. Ho quindi depositato una interrogazione per chiedere di attivarsi quanto prima: non c’è bisogno di sondaggi strapagati per migliorare la sicurezza, ma di presidio del territorio, attenzione costante anche sulle piccole pratiche e interventi concreti. Spero che questa mia interrogazione – conclude il consigliere comunale – serva a far attivare il prima possibile le telecamere“.