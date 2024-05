Eventi e appuntamenti a Piacenza e dintorni fino al 26 maggio 2024

In questo spazio è possibile consultare la serie di eventi fino a domenica 26 maggio 2024 a Piacenza e dintorni. Presenti inoltre gli appuntamenti, le mostre e le rassegne teatrali del territorio.

Lunedì 20 maggio

Nazionale Under 21 a Piacenza all’Università Cattolica, il 20 maggio dialogo con i tecnici degli azzurrini. Inizio alle ore 18.

Al via la Rassegna «LIMITROFIE» di Teatro e Comunità, al Teatro Manicomics in via Scalabrini 19 a Piacenza.

Alle ore 20.45 al Seminario vescovile di Piacenza in via Scalabrini 67 si tiene l’incontro “Con cura fino alla fine. L’Italia, le leggi sul fine vita e ciascuno di noi”, organizzato dal settimanale Il Nuovo Giornale e dall’Ufficio diocesano per la Pastorale della salute.

Martedì 21 maggio

Alle ore 17.30 presso la sede della Famiglia Piasinteina si terrà la presentazione del volume “The wall- Le origini della ribellione” di Maria Rebecca Orlandi.

Mercoledì 22 maggio

Alle ore 21 al Teatro San Matteo va in scena Passepartout.

Giovedì 23 maggio

I Giovedì dell’Archivio: al Loggiato di Palazzo Farnese, Presentazione del libro di Paul Fournel “IO E LA MIA BICICLETTA” in dialogo con il giornalista Gino Cervi.

Nell’antica Chiesa di Sant’Ilario, ora utilizzata come auditorium, in Corso Garibladi a Piacenza, sono in programma gli incontri di approfondimento su temi di attualità e uno spettacolo teatrale sul tema della legalità. Alle ore 21: Spettacolo teatrale a cura di Nuova Compagnia Teatrale di Verona.

Alle ore 21 al Museo di Storia Naturale: L’acqua, una ricchezza ed un problema nella gestione del territorio.

Venerdì 24 maggio

I venerdì della musica ai Musei Civici di Palazzo Farnese, alle ore 21: Farnese Dal Barocco agli anni ’90.

Sabato 25 maggio

Il Castello in Fiore a Bobbio.

Alle ore 17 alla Biblioteca Passerini Landi: presentazione del libro Processo alla Resistenza di Michela Ponzani.

Domenica 26 maggio

Il Castello in Fiore a Bobbio.

Alle ore 17 alla Sala dei Teatini prosegue Allegro con Brio con l’esibizione dell’Orchestra giovanile della via Emilia.

Giornata Nazionale delle Dimore Storiche 2024, aperture gratuite a Piacenza e a San Giorgio Piacentino. (Foto di copertina).

Alle ore 17.30 a Palazzo Anguissola: Tutto Paganini, i 24 Capricci.

Appuntamenti

XNL Arte, le attività del 2024.

Musiche Nuove a Piacenza eventi fino al 13 settembre 2024.

Rassegna «LIMITROFIE» di Teatro e Comunità, al Teatro Manicomics in via Scalabrini 19 a Piacenza.

Fino al mese di giugno 2024, sono aperte ogni fine settimana sia la salita agli affreschi del Pordenone nella Basilica di Santa Maria di Campagna, sia la salita alla cupola del Guercino nella Cattedrale di Santa Maria Assunta.

Ciclo di esposizioni Sul Guardare a XNL Arte, visite guidate fino al 30 giugno.

Luna Park a Piacenza fino al 2 giugno 2024.

“Val Tidone Lentamente” 2024.

Presso Kronos – Museo della Cattedrale di Piacenza, fino al 9 giugno 2024, si terranno visite gratuite con accompagnamento culturale a cura degli studenti del Liceo Artistico Bruno Cassinari.

Mostre

Sezione Arte di XNL Piacenza, due nuovi capitoli del ciclo espositivo Sul Guardare. Le mostre rimarranno aperte al pubblico fino al 30 giugno.

La mostra “Contemporanea. L’arte di oggi al Gioia”, è visitabile presso il liceo Gioia fino al 21 giugno.

Allo Spazio Rosso Tiziano è visitabile la mostra VISIONARY di Carla Piazza fino al 28 maggio.

STAGIONI TEATRALI

Stagione del Teatro Municipale di Piacenza.

“Teatro e Oltre”, spettacoli sul palco del San Matteo fino al 9 giugno 2024.

Teatro Danza 2024.

Al Teatro Duse di Cortemaggiore “oMaggio al teatro”.

La Stagione del Teatro Verdi di Fiorenzuola.

Stagione del Teatro Verdi di Castel San Giovanni. Stagione teatrale fino al 21 aprile 2024 – Stagione Musicale fino al 13 aprile 2024.

Stagioni “Salt’in Banco” e “A teatro con mamma e papà”.