Controllato sul bus tenta la fuga e reagisce ai carabinieri, bloccato e denunciato

Controllato sul bus tenta la fuga: denunciato dopo l’intervento del Radiomobile. L’episodio in via Dei Pisoni dopo la richiesta d’aiuto dei verificatori Seta. Un uomo segnalato per resistenza a pubblico ufficiale.
Momenti di tensione nella mattinata di lunedì 30 marzo in via Dei Pisoni, a Piacenza, dove i carabinieri del Radiomobile sono intervenuti dopo la segnalazione del personale addetto ai controlli su un autobus di linea. Secondo quanto ricostruito, un passeggero si sarebbe rifiutato di mostrare il biglietto e di fornire le proprie generalità.
Sul posto sono arrivati i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Piacenza, che hanno fatto scendere l’uomo dal mezzo per procedere all’identificazione. In quel momento il passeggero avrebbe tentato di allontanarsi a piedi, venendo però bloccato poco dopo.
Durante le fasi successive, l’uomo avrebbe opposto resistenza ai carabinieri, rendendo necessario il suo contenimento in sicurezza. Sul posto, in supporto, sono intervenuti anche agenti della Polizia Locale e una volante della Questura.
Non si registrano feriti. Una volta accompagnato in caserma e completate le procedure di identificazione, lo straniero di 39 anni, residente in provincia di Taranto, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Piacenza per resistenza a pubblico ufficiale.