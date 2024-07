Droga, evasioni dai domiciliari e daspo non rispettati: settimana di controlli per la polizia, sotto la lente aree verdi e centro storico

È stata significativa e ricca di risultati l’attività della Polizia di Stato nella settimana appena trascorsa.

Martedì nove luglio, la Questura si è vista impiegata in un massivo servizio di ordine pubblico in occasione del concerto Radio Bruno; i poliziotti non si sono occupati solo della “gestione della Piazza” ma hanno anche fermato sul nascere potenziali episodi di micro-spaccio: infatti, tre sono state le persone che gli agenti in borghese hanno colto in possesso di sostanza stupefacente. I soggetti sono poi stati sanzionati ex art. 75 DPR 309/90 e segnalati alla locale Prefettura.

Evasione dai domiciliari

Mercoledì 10 luglio, a seguito di indicazione di un poliziotto fuori servizio, le Volanti rintracciavano un giovane piacentino che anziché essere presso la propria abitazione per espiare una condanna detenzione domiciliare, era stato avvistato a consumare alcolici in un bar. L’uomo veniva arrestato per evasione e dopo l’udienza di convalida, veniva tradotto presso la locale Casa Circondariale in quanto destinatario della revoca del beneficio della detenzione presso la propria abitazione.

In centro nonostante il Daspo Willy

In occasione dei Venerdì Piacentini del 12.07.2024, personale impiegato nel servizio di ordine pubblico riconosceva due giovani destinatari di misure di prevenzione adottate nell’ambito della maxioperazione “Streetbullying” di febbraio, ovverosia un foglio di via dalla provincia di Piacenza ed un c.d. “DASPO Willy” che inibisce la frequentazione del centro. I due venivano fermati ed identificati per poi essere condotti in Questura e denunciati, tuttavia, al momento del controllo, uno dei due veniva colto in possesso di sostanza stupefacente di tipo hashish e diverse dosi preconfezionate di cocaina, unitamente a banconote di piccolo taglio. Pertanto, si procedeva anche alla denuncia ai sensi dell’art. 73 DPR 309/90 e la droga ed i soldi venivano sequestrati.

Nella medesima serata, durante in servizio straordinario di controllo del territorio volto al contrasto del degrado e della c.d. “mala movida”, una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia rintracciava durante un controllo in un locale in Via Calciati, un cittadino albanese sottoposto alla misura degli arresti domiciliari mentre era intento a consumare alcolici al tavolo. Condotto in questura veniva denunciato per evasione e poi di nuovo sottoposto alla violata misura.

Controlli nelle aree verdi

Nella mattinata del 14 luglio, le Volanti, di iniziativa, effettuavano un controllo presso il parco degli Orti in Via Degani e nell’occasione un giovane trentenne di origine africane veniva trovato in possesso di sostanza stupefacente: visto il poco quantitativo indice di uso personale, si procedeva con la sanzione ai sensi dell’art. 75 DPR 309/90.

Infine, sabato pomeriggio è stato realizzato un ulteriore servizio straordinario di controllo del territorio che ha visto impiegate le Volanti, il Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia e l’Unità Cinofila della Guardia di Finanza con l’ausilio del pastore tedesco Helly.

Diversi i controlli effettuati e nei giardinetti di Largo Erfurt, un minorenne, dopo essere stato segnalato dal cane antidroga, veniva colto in possesso di diverse dosi preconfezionate di hashish e denaro e pertanto denunciato. Controlli effettuati anche in zona stazione, via dei Pisoni, strutture abbandonate in corrispondenza dell’ex mercato Ortofrutticolo, diversi esercizi in Via Dante Alighieri, Via Colombo ed in Centro. L’attività terminava presso i giardini posti tra il Pubblico Passeggio ed il Liceo Respighi, dove nascoste a terra, il cane “Helly” fiutava e trovava dell’hashish.