Cresce anche a Piacenza il settore dell’autonoleggio, la storica Giffi cerca personale

Autonoleggio, un giro d’affari di 14 miliardi di euro, una flotta di 1,3 milioni di veicoli in circolazione, che ha toccato il record di immatricolazioni (con oltre 525 mila unità, il 30% del totale nazionale). Sono alcuni dei numeri messi a segno lo scorso anno dal settore del noleggio auto a livello nazionale. Un mercato in piena espansione, dunque, e un trend che si rispecchia anche a Piacenza.

Prendiamo come esempio Giffi Noleggi, una delle realtà storiche nel comparto e con filiale anche nella nostra provincia: l’azienda sta ampliando il proprio organico con ricadute positive anche sul tessuto economico e lavorativo piacentino. Attualmente l’azienda è presente in Italia con 39 sedi e ha in programma l’apertura di nuove filiali.

A dimostrazione di un settore in espansione, anche Giffi Noleggi cerca personale per diverse filiali, compresa Piacenza. Nel caso specifico si tratta di un ruolo da “Addetto alla Preparazione e Consegna Mezzi”, con incarichi di organizzazione e presentazione parco mezzi, manutenzione ordinaria (verifica dello stato dei mezzi e preparazione degli stessi), consegne/resi alla clientela e quant’altro. Ma al di là del caso specifico, è la dimostrazione di come anche in territorio piacentino il noleggio auto stia vivendo un momento florido.

Lo scorso anno, a livello nazionale, il fatturato ha sfiorato gli 1,5 miliardi di euro, i noleggi sono stati 4,3 milioni, in crescita del 18% sul 2022, per un totale di 36 milioni di giornate di noleggio (+14%). Anche le immatricolazioni sono cresciute (+8%), portando la flotta complessiva a raggiungere le 137 mila unità (+12%).