Con grande soddisfazione il CRER comunica che, nel Consiglio Federale tenutosi oggi, il Presidente Regionale Simone Alberici è stato nominato come nuovo Vicepresidente del Settore Giovanile e Scolastico nazionale.

A soli 41 anni, ma con oltre venti di esperienza “sul campo”, molti dei quali trascorsi proprio a far crescere alcuni dei vivai della provincia di Parma, l’Avvocato Alberici entra di diritto a far parte del nuovo Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico nazionale accanto al Presidente Vito Tisci. All’altro Vicepresidente Mauro Foschia e ai Consiglieri Roberto Samadem, Matilde Rota, Gianfranco Andreoletti, Giuseppe Ruzza, Simone Perrotta, Domenico Ranieri, Carlo Pacifici, Giovanni Messina, Piero Di Cristinzi e Dario Loporchio.

“Questa nomina mi riempie di orgoglio e di soddisfazione. Mi dà ulteriore entusiasmo nel portare avanti le tante battaglie di cui il calcio dilettantistico ha bisogno per rilanciarsi a partire dalla base. Ringrazio chi mi ha accordato tanta fiducia affidandomi un incarico di grande responsabilità. Darò come sempre tutto me stesso, avendo come fine ultimo il bene delle Società e la crescita dei nostri settori giovanili”.